Mieszkańcy Mariupola wściekli z powodu wizyty Putina

Mieszkańcy Mariupola, zniszczonego i okupowanego przez rosyjskie wojska miasta na południowym wschodzie Ukrainy, są wściekli z powodu niedzielnej wizyty Władimira Putina - poinformowały niezależne rosyjskie media.

W niedzielę Kreml poinformował o wizycie Putina w okupowanym Mariupolu, czyli mieście, które rosyjskie wojska zajęły w maju ubiegłego roku po trwającym tygodniami brutalnym szturmie. W efekcie tych działań agresora zginęło tam prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Wcześniej, w sobotę, Putin udał się na Krym, również z wizytą, która nie była zapowiadana. Jej data przypadła na dziewiątą rocznicę rosyjskiej nielegalnej aneksji półwyspu.

Dyktator spotkał się w Mariupolu z mieszkańcami dzielnicy Newskiej, czyli kremlowskiej pokazowej "wizytówki" zrujnowanego miasta. Jest to jedyny odbudowany dotychczas fragment Mariupola, nazywany przez mieszkańców "maleńkim kawałkiem raju" pośród ruin - powiadomił opozycyjny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit' (https://t.me/mozhemobyasnit/14934).

"Szkoda, że (Putin) nie przyjechał do naszego domu w dzielnicy Lewobrzeżnej. Bez okien, bez drzwi, bez ciepłej wody i ogrzewania. Porozmawiałby sobie wtedy z +lokalnymi mieszkańcami+" - oburzała się jedna z mieszkanek miasta w komentarzu w sieciach społecznościowych. "Nikt nie pokaże mu dołów po fundamentach zburzonych domów" - wtórowała jej inna kobieta z Mariupola.

"Nie jesteśmy nikomu potrzebni. Wszystko to robione jest wyłącznie po to, żeby pokazać ładne obrazki w telewizji. Żeby ludzie w Rosji na to patrzyli" - ocenił kolejny mieszkaniec, cytowany przez Możem Objasnit'.

W zrujnowanym Mariupolu wciąż panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, ciepła, środków higienicznych i łączności.