Mieszkańcy Poznania o remontach w centrum: zmieniają się pory roku, a remonty jak trwały, tak trwają

W Poznaniu mogą się zmieniać pory roku, a remonty jak trwały, tak trwają – mówili PAP poznaniacy. Po wakacjach do wciąż rozkopanego centrum wrócą mieszkańcy. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zapewnia, że kluczowe prace w centrum miasta potrwają do końca tego roku.

"Z remontami w Poznaniu to taka trochę niekończąca się historia. Nikt już nie pamięta, od kiedy tak dokładnie całe centrum jest rozkopane. I nikt nie wie, kiedy to nareszcie się skończy" - powiedział PAP Marek, mieszkaniec poznańskiego Piątkowa.

Dodał, że w ub. roku wyczekiwał zakończenia remontu trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju - remont PST ruszył w sierpniu 2022 r., trasę oddano do użytku w połowie maja tego roku. "Wtedy to był naprawdę ogromny dramat z tym remontem, a co do rozkopanego centrum - to moim zdaniem wszyscy się już do tego +przyzwyczaili+ i po prostu unikają tych miejsc" - powiedział.

Podobnego zdania była pani Maria, emerytka, mieszkanka os. Kosmonautów. W rozmowie z PAP też przyznała, że centrum miasta omija.

"Mam kilkoro znajomych w innych częściach Poznania, czasem się spotykamy, ale już nie na Starym Rynku. Poznań ma jeszcze trochę przyjaznych miejsc, ale mnie osobiście najbardziej denerwuje nieustanna zmiana rozkładów jazdy przez te remonty" - mówiła.

"Ostatnio też czytałam, że chcą zrobić jakieś zmiany, żeby nam stąd zabrać dwa autobusy - 169 i 171 - bo niby mamy tramwaj z drugiej strony osiedla. Tylko nikt nie pomyślał, że aby dojść na ten tramwaj ja w wieku 76 lat muszę przejść taki kawał - a z tego tramwaju przesiąść się i tak w jakiś autobus. W Poznaniu i organizacja remontów, i organizacja rozkładu jazdy jest zupełnie nieprzemyślana. Przecież tu są szkoły; liceum, szkoła podstawowa - jak te dzieci będą jeździć? A to są autobusy bezpośrednio do centrum, tramwaj jedzie zupełnie inną trasą" - zaznaczyła.

Część mieszkańców wskazuje jednak na pewne pozytywy odcięcia centrum i zniechęcenia mieszkańców do tego, by spędzać tam czas. Amelia, która od kilku lat studiuje w Poznaniu, powiedziała PAP, że gdyby nie te remonty, nie poznałaby tak dobrze miasta.

"Wcześniej każdy piątek, weekend, szło się na Stary Rynek na jakąś imprezę. Teraz już nawet nie pamiętam, kiedy byłam tam ostatni raz, ale jako studenci zaczęliśmy szukać alternatywy i się okazało, że Poznań ma do zaoferowania całkiem sporo. Zaczęliśmy poznawać lokale na Jeżycach, na Śródce - to oczywiście nie to samo, co Stary Rynek, ale można sobie jakoś poradzić" - powiedziała.

Jej chłopak Maciej podkreślił, że "w Poznaniu mogą się zmieniać pory roku, a remonty jak trwały, tak trwają".

"Ja na to patrzę trochę inaczej, bo mieszkam w Poznaniu od urodzenia. Zawsze jakieś remonty w mieście były, ale to się nigdy nie ciągnęło tak jak teraz" - dodał.

Jak tłumaczyła PAP Maja Chłopocka-Nowak ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, kluczowe prace w centrum Poznania mają potrwać do końca 2023 roku.

"Jeżeli tylko można udostępnić daną przestrzeń przed zakończeniem wszystkich prac, to się to dzieje. W wielu miejscach w centrum mieszkańcy korzystają już z nowych chodników i jezdni, a przede wszystkim z tras tramwajowych przez ul. Św. Marcin oraz ulice Fredry i Mielżyńskiego" - podkreśliła.

"Na odcinku ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim planujemy zakończyć prace w bieżącym, III kwartale tego roku. Najważniejsze już zostały wykonane, bo od połowy maja tym odcinkiem jadą tramwaje. Jezdnia ul. Św. Marcin jak i skrzyżowanie z al. Niepodległości pokryte są nową nawierzchnią. Obecnie trwają m.in. prace brukarskie między al. Niepodległości i mostem Uniwersyteckim. Do wykonania pozostały tam chodniki i drogi rowerowe. Wykonawca w ostatnim czasie zajmuje się też wjazdem do Uniwersytetu Ekonomicznego od strony al. Niepodległości oraz montażem opraw oświetleniowych. Odcinek między al. Niepodległości a mostem Uniwersyteckim zyska także drzewa i zieleń niską. Przed nami również montaż małej architektury" - dodała.

Chłopocka-Nowak wskazała, że zasadnicze prace budowlane w ramach zakresów Programu Centrum - obejmujących ul. Gwarną, Kantaka, część Ratajczaka i pl. Wolności - "planujemy zrealizować do końca tego roku".

Dodała, że wyjątkiem jest ul. 27 Grudnia, gdzie do tego czasu przewidziane jest wykonanie prac w zakresie umożliwiającym powrót tramwajów. Jak tłumaczyła, harmonogram prac na tej ulicy podlega aktualizacji. "Nie ma możliwości zakończenia wszystkich prac w zakładanym terminie, dotyczy to jednak wyłącznie części ul. 27 Grudnia - bez wpływu na pozostały zakres Programu Centrum" - wyjaśniła.

"W długi weekend podłączono nową sieć trakcyjną z przebudowywanej ul. Gwarnej na skrzyżowaniu z ul. Św. Marcin oraz przy Okrąglaku. Na tej, jak i pozostałych ulicach zmieniających się w ramach zakresów 2.3 i 2.4 Programu Centrum, pozostały do wykonania lub też kontynuowane są m.in. prace związane z infrastrukturą tramwajową i brukarskie. Realizowane są one sukcesywnie" - zaznaczyła.

Przedstawicielka PIM podała, że zakładany termin zakończenia zasadniczych prac budowlanych na Starym Rynku to późna jesień 2023 roku. Wskazała, że wykonawca przystąpił do prac związanych z nawierzchnią starorynkowej płyty, m.in. budowy dolnych warstw konstrukcji nawierzchni, na której zostanie ułożona kostka granitowa. Prace prowadzone są również na odcinkach ulic przylegających do Starego Rynku.

Wśród dużych inwestycji, które powierzono spółce PIM do realizacji, jest także m.in. budowa węzła Grunwaldzka z przejazdem pod torami kolejowymi - nowy układ drogowy na granicy Poznania i Plewisk jest już dostępny dla kierowców. Prace porządkowe i procedura odbiorowa całej inwestycji potrwają do jesieni tego roku.