Mija pięć lat od zakupu przez państwo kolekcji Czartoryskich

29 grudnia minie pięć lat od zakupu przez Skarb Państwa kolekcji Książąt Czartoryskich. W najbliższą środę wystawy w Pałacu Czartoryskich i Arsenale będzie można zwiedzać bezpłatnie – poinformowało Muzeum Narodowe w Krakowie.

Bezpłatne bilety dostępne będą stacjonarnie w kasie Muzeum Książąt Czartoryskich i Arsenale. Można je także zarezerwować mailowo bądź telefonicznie: mail: rezerwacja@mnk.pl lub tel.: 12 43 35 744 (czynne w godz. 9.00-16.00 w dni powszednie).

"Cieszę się, że w tym szczególnym dniu, w piątą rocznicę podpisania umowy o zakupie przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło decyzję o zorganizowaniu dnia otwartego w Muzeum Książąt Czartoryskich" - podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Dodał, że liczy, iż mimo ograniczeń pandemicznych wielu krakowian i turystów zobaczy, jak ogromny i cenny jest to zbiór. "Taka była właśnie idea, która nam przyświecała - aby to, co w polskich zbiorach najcenniejsze, udostępnić społeczeństwu i zagwarantować nienaruszalność oraz pełną opiekę i ochronę prawną ze strony państwa. Tym samym zrealizowaliśmy także testament księżnej Izabeli Czartoryskiej. To była bardzo dobra decyzja. Dzięki niej te bezcenne obiekty, w tym jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych obrazów świata - Dama z gronostajem autorstwa Leonarda da Vinci, stały się własnością państwa polskiego i są dostępne dla polskiego społeczeństwa" - podkreślił minister.

Przypomniał, że kolekcja Czartoryskich jest pokazywana w wyremontowanych - dzięki pieniądzom z budżetu państwa i UE - salach Muzeum Książąt Czartoryskich, które jest oddziałem Muzeum Narodowego.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie prof. Andrzej Szczerski wskazał, że w Muzeum Czartoryskich od jego otwarcia organizowane były pokazy czasowe, wydarzenia artystyczne, naukowe i edukacyjne, a w 2023 roku do udostępnionych już zwiedzającym galerii w Pałacu i Arsenale, dołączy Klasztorek - ostatnia część kompleksu muzealnego Czartoryskich.

29 grudnia 2016 roku, dzięki zakupowi rządu RP, kolekcja książąt Czartoryskich stała się integralną częścią Muzeum Narodowego w Krakowie. Na Zamku Królewskim w Warszawie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał z ks. Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich umowę zakupu zbiorów i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej. 29 grudnia po południu podpisany został dokument przekazania przez Skarb Państwa całości kolekcji wraz z nieruchomościami do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kolekcja liczy łącznie 86 tys. obiektów muzealnych - oprócz słynnej "Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci i "Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta to dzieła największych europejskich artystów i kolekcje narodowych pamiątek m.in. buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, generale Kniaziewiczu, maska pośmiertna Chopina oraz 250 tys. obiektów bibliotecznych: książek, starodruków i rękopisów.

Muzeum Książąt Czartoryskich mieszczące się w pałacu przy ul. św. Jana zostało otwarte dla zwiedzających w grudniu 2019 roku. Wystawa stała obejmuje dwa piętra budynku i 26 sal ekspozycyjnych. W pierwszym roku obejrzało ją ponad 76 tys. osób. W maju 2021 roku w pobliskim Arsenale udostępniona została Galeria Sztuki Starożytnej, gdzie prezentowany jest zbiór pozyskany przez księcia Władysława Czartoryskiego w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie trwają prace remontowe i modernizacyjne w trzecim budynku kompleksu - Klasztorku.