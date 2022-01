Mikołajki: Znaleziono granat w jeziorze, we wtorek ewakuacja mieszkańców

Podczas ćwiczeń Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego natrafiono na granat leżący na dnie Jeziora Mikołajskiego. Na czas planowanej na wtorek akcji usuwania niewybuchu władze miejskie Mikołajek zarządziły ewakuację mieszkańców pobliskich budynków.

Na niebezpieczne znalezisko natrafiono w sobotę podczas rutynowych ćwiczeń MOPR, które polegały na odnalezieniu manekina pod wodą. Płetwonurek natknął się wtedy na leżący pod wodą stary granat, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Ćwiczenia natychmiast przerwano i powiadomiono policję oraz patrol rozminowania z jednostki wojskowej w Orzyszu. Teren zabezpieczono do czasu aż saperzy wydobędą niewybuch z jeziora.

Jak przekazała PAP asp. Dorota Kulig z mrągowskiej policji, działania saperów Marynarki Wojennej z Gdyni zaplanowano na wtorek. Granat zostanie wydobyty i unieszkodliwiony na poligonie w Orzyszu.

Urząd miasta Mikołajki ogłosił, że na czas akcji saperów konieczna będzie ewakuacja mieszkańców ulicy Okrężnej (od numeru 1, 2A, 2, 3), budynków przy ul. Mrągowskiej (nr 1 do 6), ul. 3 Maja po stronie nieparzystej (1, 3, 5, 9, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17,19, 19A) oraz pl. Wolności (14, 13, 15, 12, 11).

"Ewakuacja nastąpi do godz. 10 i potrwa do odwołania, co powinno nastąpić około godz. 13. W związku z powyższym prosimy o opuszczenie budynków i udanie się poza strefę ewakuacji. Na czas ewakuacji wyznacza się miejsce schronienia dla mieszkańców w Centrum Kultury Kłobuk" - podano w komunikacie magistratu.