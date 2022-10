Miłkowski: pracujemy nad rozwiązaniem, by lekarze mieli bieżącą informację o dostępności leków

Pracujemy nad rozwiązaniem, by lekarze mieli bieżącą informację o dostępności leków tak, by już na etapie wystawiania recept widzieli, czy są problemy z brakami, czy nie – poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

"Informacje, które są przez nas standardowo monitorowane, do których ma wgląd zespół ds. dostępności, w formie skróconej będzie przekazywany do lekarzy przez Naczelną Izbę Lekarską, jak również do farmaceutów przez Naczelną Izbę Aptekarską, jak również do hurtowni" - powiedział we wtorek wiceminister na konferencji prasowej w Warszawie.

"Pracujemy również nad rozwiązaniem systemowym, informatyzacja w systemie ochrony zdrowia idzie cały czas do przodu. Rozszerzenia systemu gabinet.gov.pl, dostępu dla lekarzy i integracji z innymi systemami następuje. Chcemy przekazywać informacje docelowo o dostępności produktów na poziom lekarza, by podczas preskrypcji widział, czy są problemy z brakami, czy nie" - dodał.

Miłkowski zaznaczył, że jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy gabinet.gov.pl będzie dostępny w wersji rozszerzonej. "Ale nadajemy temu priorytet" - zapewnił wiceminister.