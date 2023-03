Min. Cieszyński: rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy dobre warunki do inwestycji

Rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy dobre warunki do inwestycji - podkreślił w sobotę minister Janusz Cieszyński na spotkaniu wyborczym we Wrocławiu. Jego zdaniem premier Mateusz Morawiecki jest szefem rządu, który najlepiej zna się na tematyce gospodarczej.

W sobotę zainaugurowana została kampania PiS spotkań wyborczych pod tytułem #Polska to przyszłość, w ramach której we Wrocławiu pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji, minister Janusz Cieszyński uczestniczył w spotkaniu z grupą kilkuset osób.

Cieszyński ocenił, że Mateusz Morawiecki jest premierem, który ze wszystkich szefów rządów ma największe kompetencje w realizowaniu rozwoju gospodarczego, dzięki czemu w ostatnich ośmiu latach polska gospodarka miała się dobrze.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy dobre warunki do inwestycji. Po pierwsze jesteśmy w stanie zapewnić obniżkę podatków dla tych, którzy chcą inwestować. Po drugie jest sprawiedliwy system podatkowy, który ściąga te środki od tych, którzy przez lata ich nie płacili" - dodał Cieszyński.

Jak zaznaczył, za czasów rządów PO-PSL w latach 2007-2015 realne wpływy z podatków od dużych korporacji spadły, bo w bezwzględnej wartości wzrosły od 2 proc., czyli w realnej spadły.

"Te same wpływy za rządów PiS wzrosły o ponad 100 procent. Dochodzimy z trzydziestu kilku do dziewięćdziesięciu kilku miliardów złotych, to już jest prawie 200 procent wzrostu podatku od wielkich korporacji. Czyli jeśli rozwijasz się zarabiasz w Polsce, to korzystasz na tym ty, ale korzysta też polskie państwo" - zauważył Cieszyński.

Minister podkreślił, że korzysta na tym też Dolny Śląsk, który dzięki rozwojowi inwestycji prywatnego biznesu o 150 proc. w ostatnich ośmiu latach, ten region jest jednym z liderów w otrzymywaniu podatków z CIT.

"Wzrost wpływów z CIT to jest o 180 proc. względem roku 2015. Wzrost z CIT przekłada się na to, że można inwestować w wojewódzkie inwestycje i na to, że Dolny Śląsk jest w dużo mniejszym stopniu niż inne regiony zależny od środków z Unii Europejskiej, od inwestycji finansowanych według tego - jeżeli ktoś nam pozwoli. Nie, to są środki, którymi województwo może decydować samo" - powiedział minister.

Podkreślił, że w ostatnich latach znacząca spadło w regionie bezrobocie, które w praktyce nie istnieje - podobnie jak inne problemy społeczne.

"Przez ostatnie osiem lat liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej spadła na Dolnym Śląsku o ponad 40 procent. To jest miara tego, jakim sukcesem gospodarczym jest ostatnie osiem lat: te dwie kadencje rządu Prawa i Sprawiedliwości" - mówił Cieszyński.

Podkreślił, że rządy PO-PSL myślały tylko logiką wielkich miast i ich rozwoju, podczas gdy rządy PiS myślą logiką "całej Polski".

Dodał, że znalazły się pieniądze na inwestycje, które zabrano m.in. mafiom vatowskim. "W 2015 dochody z tytułu podatku VAT to było ok. 130 mld zł, a teraz to jest 230 mld zł. I to jest miara tego, jak Polska się teraz rozwija" - zauważył Cieszyński.

Wyjaśnił, że choć minione lata nie były łatwe z powodu pandemii, wojny i kryzysu energetycznego, to dochody polskiego państwa w budżecie na 2022 rok były dwukrotnie wyższe niż wtedy, gdy budżet konstruował rząd PO-PSL.

"A o ile wzrosły dochody państwa w okresie, gdy rządziła Platforma Obywatelska. Przez osiem lat o około 30 mld. A od 2015 do 2022 o ponad 200 mld złotych" - mówił minister.

Podkreślił, że dzięki tym dodatkowym dochodom rząd był przygotowany na te nadzwyczajne sytuacje związane z tym, co się wydarzyło na świecie. Pozwoliły one też ograniczać zadłużenie budżetowe.

Po wystąpieniu Cieszyński zachęcał zebranych do zadawania pytań i zgłaszania postulatów, które znajdą się w programie wyborczym partii.

Pytano m.in. o problemy osób niepełnosprawnych, zwiększenia zasiłków dla opiekunów i funduszy na turnusy rehabilitacyjne. Były pytania o ekologię oraz problemy z dzikimi wysypiskami śmieci. Zgłoszono postulat ochrony lasów oraz polskiej ziemi, która zdaniem zgłaszającego powinna w 100 proc. trafić w dzierżawę do polskich rolników. Padł też postulat zwiększenia finansowania szpitali.