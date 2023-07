Min. Cieszyński: w ciągu zaledwie pięciu dni wydano milion nowych mDowodów

W ciągu zaledwie pięciu dni, z czego dwa to weekend, w którym zawsze ruch we wszystkich aplikacjach jest niższy, osiągnęliśmy milion wydanych mDowodów - powiedział w czwartek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister przekazał, że w piątek została uruchomiona aplikacja mObywatel w nowej wersji. "To jest wersja, który na pierwszy rzut oka nie zmienia zbyt dużo, ale jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie to od strony technicznej, jest to bardzo duża rewolucja" - dodał.

"W ciągu zaledwie pięciu dni, z czego dwa to weekend, w którym zawsze ruch we wszystkich aplikacjach jest niższy, osiągnęliśmy milion wydanych mDowodów. Są one dostępne do wykorzystania w wielu sytuacjach życia codziennego, w których do tej pory ten dokument w telefonie nie był wykorzystywany" - przekazał minister Cieszyński.

Podkreślił, że przez ten czas odnotowano też 100 tys. użyć mDowodu na węźle krajowym. Wyjaśnił, że chodzi o to, że logując się do rządowych usług nie musimy już wpisywać loginu i hasła, tylko skanujemy QR kod na ekranie monitora.

"Takie logowanie trwa cztery razy krócej niż dotychczas i jest znacznie bardziej bezpieczne" - wyjaśnił.

Przypomniał, że wszystkie urzędy w Polsce mają ustawowy obowiązek akceptowania mDowodu.