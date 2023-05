Min. Czarnek: chcemy stworzyć odrębną pulę środków na szkoły specjalne

Chcemy stworzyć odrębną pulę środków na szkoły specjalne - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy (Lubelskie).

Szef MEiN podczas uroczystości w Bystrzycy zwrócił uwagę na wysokie kwalifikacje nauczycieli szkół specjalnych, ich empatię, a także ogromne potrzeby lokalowe i dotyczące wyposażenia tych placówek.

"To jest nasze szczególne wyzwanie w kolejnych latach. Chcemy stworzyć odrębną pulę środków na szkoły specjalne, bo potrzeby są i będą coraz większe. Raz - z powodów medycyny, dwa - z powodu tego, że u nas się te dzieci po prostu rodzą. I bardzo dobrze. Każdy ma prawo do życia i każdy ma dokładnie taką samą godność osoby ludzkiej i - dla nas wierzących - dziecka bożego. Dlatego szczególna troska o warunki dla tych dzieci" - stwierdził.

Mówiąc o realizowanych inwestycjach w szkolnictwie specjalnym wymienił m.in. nowe placówki powstające w Bystrzycy, Kozienicach i Lublinie.

"Te warunki do opieki nad dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego będą na najwyższym możliwym poziomie tutaj na Lubelszczyźnie. I to się dzieje w całej Polsce i będzie się działo na większą skalę, bo naszym zadaniem i jednym z programów naszych w następnej kadencji jest to, żeby stworzyć specjalny fundusz na rozbudowę i wyposażenie szkół specjalnych" - powiedział dodając, że tego potrzebują nasze dzieci, rodzice i nauczyciele szkół specjalnych.

Przypomniał, że dzisiaj rusza program wsparcia inwestycji edukacyjnych i zachęcił do składania wniosków o wyposażenie szkół.

Jak poinformowało MEiN, budowany dwukondygnacyjny budynek SOSW w Bystrzycy będzie miał ponad 2,5 tys. m kw. Na jego terenie powstanie szkoła (sale lekcyjne, do terapii, do zajęć rewalidacyjnych, warsztaty terapii zajęciowej, biblioteka, świetlice, gabinety pedagoga i psychologa, gabinet lekarski i szatnie), stołówka z zapleczem do przyrządzania posiłków i magazynami oraz pomieszczeniem socjalnym dla pracowników obsługi, internat, przedszkole z dwiema salami dla dzieci, szatnią, sanitariatami.

Przy placówce powstanie również odrębny budynek mieszkalny, w którym prowadzona będzie aktywizacja społeczna i zawodowa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach domowych, które są elementem usamodzielnienia w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Nowa siedziba ośrodka ma być gotowa w 2024 r. Koszt inwestycji to ponad 20,5 mln zł.

Ośrodek powstał w 1976 r. i jest przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach placówki funkcjonują: Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W obecnym roku szkolnym w ośrodku przebywa 25 wychowanków, który są objęci opieką całodobową w grupach wychowawczych. Do szkół uczęszcza 71 uczniów.