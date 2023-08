Min. Czarnek": Polska w rękach Tuska byłaby całkowicie bezbronna

Dzisiaj w obliczu tak szalonego niebezpieczeństwa, jakie jest tuż za granicą, przy prowokacjach, które będą coraz częstsze, Polska w rękach Tuska byłaby całkowicie bezbronna, bezradna, z wielkim niebezpieczeństwem dla społeczeństwa - powiedział w środę TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Minister pytany był o to, co by działo się teraz w Polsce gdyby rządził Donald Tusk.

"W Polsce byłaby bieda, pieniądze szłyby do mafii VAT-owskiej. Nie byłoby również pieniędzy na zbrojenia, bo przecież siła Polski wynika dzisiaj z potężnych zbrojeń i rozbudowy armii polskiej" - odpowiedział minister. Podkreślił, że dzisiaj jesteśmy wiodąca siłą w Europie.

Zaznaczył, że gdyby rządził Donald Tusk nie byłoby wtedy silnej Polskiej armii i bylibyśmy kompletnie bezbronni. "Mielibyśmy tutaj imigrantów i podpalenia takie jak w Paryżu, mielibyśmy gwałty na kobietach, tak jak w Europie Zachodniej, mielibyśmy słabą armię, z którą nikt by nie rozmawiał i bylibyśmy bezbronni wobec takich morderców jak wagnerowcy za wschodnią granicą" - dodał.

"Dzisiaj w obliczu tak szalonego niebezpieczeństwa, jakie jest tuż za granicą, przy prowokacjach, które będą coraz częstsze i będzie ich coraz więcej, bo po to ci wagnerowcy są tam przewiezieni, Polska w rękach Tuska byłaby całkowicie bezbronna, bezradna, z wielkim niebezpieczeństwem dla społeczeństwa" - podkreślił.

Minister zaznaczył też, że Putina wyhodowała Merkel, która wysługiwała się Tuskiem, jako premierem Polski a później tzw. prezydentem Unii Europejskiej. "To oni doprowadzili do tego, ze Putin rósł, rósł, aż w końcu doprowadził do sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy - bezpośredniego zagrożenia" - podkreślił minister Czarnek.