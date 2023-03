Min. Czarnek: Polski rząd będzie stawiał na rozwój szkół specjalnych

Rząd Zjednoczonej Prawicy będzie stawiał na rozwój szkół specjalnych; one są niezwykle potrzebne - podkreślił w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który w Warcie (pow. sieradzki) przekazał zakupiony dzięki dotacji MEN bus dla uczniów szkoły specjalnej.

"Polski rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy, będzie stawiał na rozwój szkół specjalnych; one są niezwykle potrzebne. Oprócz tego, że mają świetna kadrę, naprawdę dobrze zajmują się dziećmi, które takiej specjalistycznej pracy potrzebują. Będziemy inwestować w szkoły specjalne, przykładem niech będą Kozienice, gdzie jeszcze w tym roku oddajemy zupełnie nową szkołę; Lublin, gdzie za chwilę ogłosimy ogromną inwestycję w zespole szkół specjalnych" - zaznaczył Przemysław Czarnek podczas uroczystego przekazania pojazdu, które odbyło się w czwartek przed warciańską szkołą specjalną.

Jak podał minister, w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie uczy się obecnie ponad 80 dzieci oraz 13 w szkole przy Centrum Psychiatrycznym; to dzieci z różnych miejscowości pow. sieradzkiego. Problemem był transport uczniów do placówki.

"Program wsparcia infrastrukturalnego podmiotów wspierających edukację był również po to. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Poszkodowanym w Wypadkach +Razem możemy wiele+ wystąpiło w tym programie o 515 tys. zł z przeznaczeniem na busa, który będzie służył dowozowi do szkoły i wyjazdom na wycieczki oraz zajęcia edukacyjne" - podkreślił Czarnek.

Jako ciekawostkę minister przedstawił fakt, że ta inwestycja została negatywnie zaopiniowana przez eksperta MEN.

"Były takie sytuacje, bardzo głośne w telewizjach; eksperci wskazywali na różne wątpliwości, ale te wątpliwości były rozwiewane - i bardzo dobrze, bo ten bus jest tutaj naprawdę potrzebny" - dodał.

Dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie Elżbieta Słowińska zauważyła, że kierowana przez nią placówka jest małą szkołą, której brakuje nowoczesnego wyposażenia, docieplenia i remontu.

"Nie jest to budynek na miarę XXI wieku, ale to nie wspaniały wygląd świadczy o wielkiej wartości; naszą są nauczyciele, rodzice i uczniowie. To wspaniała szkoła mocna ludźmi. (...) To wielki i ważny dzień dla nas" - podkreśliła.

Według ministra edukacji program wsparcia infrastrukturalnego to 170 mln zł, zaś w perspektywie następnych tygodni uruchomione zostaną kolejne edycje programów wspierających zakup sprzętu i niezbędnych inwestycji w budynki w szkołach specjalnych.