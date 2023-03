Min. Czarnek: ponad 64 mln zł na budowę szkoły specjalnej w Lublinie

Rząd przeznaczy ponad 64 mln zł na budowę szkoły specjalnej w Lublinie - poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Lublinie. Wiceminister finansów Artur Soboń przyznał, że inwestycja ma zapewnione finansowanie ze strony budżetu państwa.

"Mamy 64 mln 57 tys. 600 zł środków rządowych na realizację tego niezwykle ważnego projektu dla dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego, dla dzieci z rozmaitymi niepełnosprawnościami" - powiedział szef MEiN podczas briefingu prasowego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Bronowickiej w Lublinie. Jak dodał, środki rządowe stanowią 80 proc. wartości inwestycji. "Ponad 17 mln zł na ten cel wyłoży miasto Lublin" - podał.

Czarnek stwierdził, że nowa szkoła powstanie w miejscu dostępnym dla dzieci i ich rodziców. "W krótkiej perspektywie dzieci z niepełnosprawnościami, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego będą miały fantastyczne warunki. Nie tylko merytoryczne, bo nauczyciele i pedagodzy specjalni są znakomici, ale te warunki infrastrukturalne do tego, żeby się uczyć" - powiedział.

Podkreślił, że jest to "największa inwestycja edukacyjna w ostatnich latach". "Największa inwestycja edukacyjna z pieniędzy rządowych w mieście Lublinie, to bez wątpienia, ale również w całej Polsce. I na pewno największa inwestycja edukacyjna, jeśli chodzi o szkolnictwo specjalistyczne - specjalne" - powiedział.

Jak wskazał, dzieci uczęszczające do szkół specjalnych wymagają bardzo dobrej opieki pedagogów, pedagogów specjalnych, ale także bardzo dobrych warunków do uczenia się. W Lublinie - wskazał - połowa dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkół ogólnodostępnych a druga połowa - do szkół specjalnych.

"To świadczy o tym, że jest bardzo duże zaufanie - i słusznie - do nauczycieli w szkołach specjalnych, bo oni rzeczywiście mają znakomitą wiedzę i przygotowanie do tego, żeby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzić, ale brakowało warunków" - podał.

Zdaniem Czarnka, budowa nowej szkoły zachęci rodziców, żeby "podejmować rozsądne decyzje co do kierunku, w jakim mają pójść ze swoimi dziećmi". "Jak zobaczą znakomity, piękny kompleks, w którym będą się mogły ich dzieci uczyć to pewnie będą wybierać szkoły specjalistyczne-specjalne" - stwierdził.

Mówiąc o szkole przy ul. Bronowickiej przypomniał, że w czerwcu ub.r. podczas spotkania komisji edukacji miasta Lublin podjęto decyzję o staraniu się o środki na budowę nowego budynku szkoły z wyposażeniem, bo obecne warunki "nie odpowiadają ani dzisiejszym czasom ani potrzebom dzieci i ich rodziców".

Stwierdził, że inwestycja może stanowić "bardzo dobrą wizytówkę miasta Lublina i możliwości współpracy ponad wszelkimi możliwymi podziałami". Zwrócił też uwagę na postawę rodziców, którzy chcieli nowej szkoły i "postawili na swoim". "To nas wszystkich zmobilizowało" - dodał.

Wymieniając podobne inwestycje podał przykład Kozienic, gdzie w tym roku oddano do użytku nową szkołę, na której budowę rząd przeznaczył blisko 20 mln zł. Jak przypomniał, w kilku innych miejscach samorządowcy pozyskali z Polskiego Ładu środki na szkoły specjalne. "Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości środków na szkoły specjalne będzie jeszcze więcej" - powiedział.

Wiceminister finansów przekazał, że środki na realizację inwestycji w Lublinie zostały zagwarantowane. "Już dzisiaj budowa szkoły ma zapewnione finansowanie ze strony budżetu państwa z rezerwy celowej" - powiedział Soboń.

Zwrócił uwagę na znaczenie budowy nowej szkoły, która dzisiaj działa w trzech miejscach Lublina. "Są to obiekty często niedostosowane do potrzeb osób, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności, potrzebują nowoczesnych rozwiązań architektonicznych" - wyjaśnił dodając, że nowa placówka będzie spełniała oczekiwania mieszkańców Lublina i innych miejscowości.

"Analizując wniosek, który wpłynął do ministerstwa finansów zwracaliśmy uwagę na dwie kwestie: na ponadregionalny charakter tej placówki, który pozwoli na to, aby uczyły się tam dzieci w pierwszej kolejności z miasta Lublina, ale także z innych miejscowości" - powiedział.

Po drugie - uzupełnił Soboń - miasto Lublin jest w stanie zrealizować to zadanie. "Ma stabilną sytuację finansową, jest w stanie włożyć wkład własny i zrealizować ten projekt tak, aby rozliczyć się na koniec dnia z dotacji" - dodał.

Zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania Mariusz Banach mówiąc o inwestycji podał, że szkoła przy ul. Bronowickiej znajduje się na podmokłym terenie w pobliżu rzeki, dlatego miasto zdecydowało się wybudować nowy obiekt przy ul. Hanki Ordonówny, w sąsiedztwie istniejącego specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej.

"Mamy przygotowany wspólnie z dyrekcją i nauczycielami szkoły program funkcjonalno-użytkowy. Chcemy, żeby ta szkoła na lata odpowiadała naszym oczekiwaniom i marzeniom" - powiedział dodając, że bez pieniędzy rządowych ta inwestycja nie byłaby możliwa. "W tym roku w naszym obowiązkiem będzie przygotowanie projektu tej szkoły. Prace budowlane zaczną się w roku następnym" - podał.

Mówiąc o zapowiadanej inwestycji powołał się na plan użytkowy, który zakłada, że nowa szkoła pomieści ok. 350 dzieci, będzie miała dużą salę gimnastyczną, boisko i stołówkę. Prace projektowe i budowlane powinny potrwać do 2027 r.

Przypomniał, że Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 działa obecnie w trzech lokalizacjach (przy ul. Bronowickiej, Kurantowej i Krochmalnej) i uczęszcza do niej blisko 320 uczniów.

Mówiąc o problemach lokalowych w szkole specjalnej przyznał, że trwają one od lat. Do aktualnych standardów - wskazał - w ostatnim czasie dostosowano filię przy ul. Kurantowej.

Odpowiadając na pytanie mediów o przyszłość budynku przy ul. Bronowickiej po wyprowadzce do nowej siedziby przy ul. Hanki Ordonówny wyraził nadzieję, że powstanie tu przedszkole specjalne lub mieszkania interwencyjne dla młodych ludzi ze spektrum autyzmu, którzy kończą edukację w lubelskich szkołach.

Zwrócił uwagę, że w Lublinie przybywa dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa, które wymagają "bardzo specjalistycznej oświaty, edukacji i wychowania". Wskazał, że w lubelskich szkołach są "kapitalni fachowcy", którzy pracują z tymi dziećmi.

Szkoła Podstawowa nr 26 powstała w roku szkolnym 1920/1921 i była pierwszą szkołą specjalną w Lublinie. W obecnym budynku przy ul. Bronowickiej funkcjonuje od stycznia 1967 r.