Min. Czarnek: zarzucanie kardynałowi Wojtyle tuszowania pedofilii jest karygodne

Zarzucanie kardynałowi krakowskiemu Karolowi Wojtyle, bądź późniejszemu papieżowi Janowi Pawłowi II tuszowania pedofilii w Kościele jest po prostu karygodne - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki, poseł PiS Przemysław Czarnek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef MEiN odnosząc się w poniedziałek w TVP3 Lublin do oskarżeń pod adresem kard. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II stwierdził, że nie ma "najmniejszej wątpliwości, że Karol Wojtyła, kardynał krakowski nie raz żałował jednej czy drugiej swojej decyzji personalnej w obsadzie czy powołaniu kogoś na taką czy inną parafię".

Jak zauważył, nie ma prezydenta miasta w Polsce i burmistrza, który by nie żałował wyboru "takiego albo innego dyrektora szkoły".

"Nie ma człowieka, który by nie popełnił błędu, ale stawianie tezy, że jakieś błędy powodują, że można jemu zarzucić jako kardynałowi krakowskiemu bądź później papieżowi Janowi Pawłowi II tuszowanie pedofilii w Kościele jest po prostu karygodne" - powiedział dodając, że atak na Jana Pawła II "to systemowe działanie", które jest oparte na "fałszywkach całkowitych".

Nawiązując do ostatnich ataków wśród nastolatków, pobicia 16-latka ze skutkiem śmiertelnym w Zamościu i pobicia w Pruszkowie stwierdził, że "to jest efekt oddzielania systemowego ludzi od wartości w duchu +róbta co chceta+". Dlatego - według Czarnka - muszą reagować. "To jest działanie kampanijne PO i nie będziemy milczeć" - dodał.

Uczestniczący w programie poseł Jacek Czerniak (Lewica) stwierdził, że św. Jan Paweł II "obroniłby się sam". "Nie trzeba podejmować uchwał w jego obronie, bo to nie jest rola parlamentu polskiego" - powiedział przypominając, że Lewica zagłosowała przeciwko wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad i jej posłowie zagłosowali przeciw uchwale. "Lewica nie atakuje wiary, bo to jest sprawa każdego obywatela" - podkreślił.

Wiceminister aktywów państwowych, poseł Jan Kanthak (Solidarna Polska) powiedział, że Jan Paweł II "był i jest naszym autorytetem i drogowskazem", a także "najważniejszą osobą w XX i XXI wieku". "Lewica chciałaby pozbawić nas - jako społeczeństwo w Polsce i na całym świecie - pewnych drogowskazów, etyki i moralności" - stwierdził. "Mamy do czynienia z wojną kulturową, która ma na celu zniszczenie Kościoła" - zauważył.

Zdaniem posła Jana Łopaty (Koalicja Polska), nie jest przypadkiem, że ta "bomba atomowa" - jak nazwał reportaż o Janie Pawle II - ukazał się w tym momencie. "To na pewno było specjalnie w tym momencie użyte. Kto za tym stoi, to się za jakiś czas na pewno dowiemy" - zasugerował.

Według posła Jarosława Sachajko (Kukiz'15) to co się w tej chwili dzieje to "czyste łajdactwo", reportaż nie ukazał się przypadkiem, żeby pomóc opozycji "zszargać Kościół" i "dostać się do koryta".

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której potępiono "medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".

Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, od głosu wstrzymało się 4 posłów. 142 posłów nie głosowało.

Z klubu PiS, uchwałę poparło 227 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu; jedna posłanka nie głosowała. Za uchwałą była jedna posłanka klubu KO - Joanna Fabisiak; nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 125 posłów klubu KO nie wzięło udziału w głosowaniu. Wszyscy głosujący posłowie Lewicy - 39 - opowiedzieli się przeciwko uchwale. Wszyscy głosujący posłowie Koalicji Polskiej-PSL (23 posłów) oraz Konfederacji (7 posłów) byli za przyjęciem uchwały. Jeden poseł koła Polski 2050 opowiedział się przeciwko uchwale; 5 nie głosowało. Uchwałę poparło 4 posłów Porozumienia, trzech z koła Kukiz'15 oraz trzech posłów koła Polskie Sprawy. Jedyny głosujący poseł koła Lewicy Demokratycznej był przeciwko uchwale, 2 nie głosowało. Dwóch posłów koła Wolnościowcy było przeciw uchwale (Artur Dziambor, Jakub Kulesza), a jeden wstrzymał się od głosu. Z sześciu głosujących posłów niezrzeszonych trzech poparło uchwałę, a trzech wstrzymało się od głosu.