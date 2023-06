Min. Maląg: projekt wprowadzający 800+ zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji parlamentu

Wdrożenie programu 800 plus od 1 stycznia 2024 roku to jest odpowiedzialna decyzja - przypomniała we wtorek w TVP Info szefowa MRiPS Marlena Maląg. Dodała, że projekt ustawy zostanie przyjęty jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Szefowa resortu rodziny zapytana została w TVP Info o pochodzenie finansowania programu Rodzina 500 plus, na który do tej pory przeznaczono 230 mld zł.

"Naszym poprzednikom, tym liberałom, nawet nie śniło się, że można taki program realizować. Zastanawiali się, gdzie te pieniądze są zakopane. Te pieniądze można znaleźć w budżecie państwa, jeżeli się umiejętnie gospodaruje finansami publicznymi" - oceniła minister.

Wskazała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się realizować politykę dla drugiego człowieka, a wprowadzane programy społeczne są strategicznymi inwestycjami.

"Wdrożenie programu 800 plus od 1 stycznia 2024 roku to jest odpowiedzialna decyzja" - podkreśliła dodając, ze ustawa zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Jak wskazała, z tego powodu przyjęta została mapa drogowa z ambitnymi celami. "Będziemy przekazywać ten projekt ustawy do parlamentu, by pani marszałek podjęła decyzję, w którym momencie będziemy się zajmować ta ustawą" - wyjaśniła.

Pytana o głosy sprzeciwu wśród opozycji wobec zwiększenia świadczenia odpowiedziała, że jest to dla niej zaskakujące.

Podkreśliła, ze PiS prowadzi politykę prorodzinną, ponieważ to właśnie rodziny są fundamentem dla intensywnego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Polski.

"Dlatego chcemy wprowadzić jeszcze w tej kadencji tę ustawę, żeby doszło jeszcze do podpisania przez prezydenta, aby zagwarantować rodzinom wsparcie, na które zasługują" - zaznaczyła.

Maląg dodała, że biorąc pod uwagę wszystkie programy prorodzinne, rodzic wychowujący dziecko od urodzenia do 18 roku życia będzie mógł liczyć na wsparcie państwa w wysokości ponad 184 tys. zł.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.