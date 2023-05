Min. Maląg: Stawiamy na zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski

Stawiamy na zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski – podkreślała w sobotę w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg spotkała się w sobotę z mieszkańcami Gniezna, aby rozmawiać o działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie spotkania poruszano m.in. kwestie Programu Rodzina 500+, oraz możliwość przyszłorocznej podwyżki płacy minimalnej.

"Stawiamy na zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski, bo każdy mieszkaniec naszego kraju zasługuje na to, by żyć godnie i bezpiecznie" - podkreśliła w Gnieźnie minister Maląg.

W rozmowie z lokalnym Radiem Poznań minister przypomniała, że tylko w powiecie gnieźnieńskim od początku trwania programu Rodzina 500+, ponad 20 tys. dzieci otrzymało miliard złotych co korzystnie wpłynęło na rozwój rodzin. Minister mówiła też o planach podwyższenia w przyszłym roku pensji minimalnej.

"Wygląda na to, że w przyszłym tygodniu pójdziemy na komitet stały Rady Ministrów i komitet ekonomiczny z propozycją podwyższenia w przyszłym roku pensji minimalnej do ponad 4200 zł. Następnie Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc, aby na ten temat się wypowiedzieć i osiągnąć kompromis, a to są trudne kompromisy" - podkreśliła minister cytowana przez lokalną rozgłośnię.

Minister zapewniła również, że propozycje podwyżki pensji minimalnej będą bardzo wyważone, bo wpływa ona na funkcjonowanie firm, a rządowi zależy, aby gospodarka dobrze funkcjonowała.