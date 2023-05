Min. Niedzielski: e-konsylium ma poprawić dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów (aktualizacja)

E-konsylium ma poprawić dostęp pacjentów do lekarzy specjalistów. Specjalna platforma ma umożliwiać m.in. zdalne konsultacje i przekazywanie wyników badań – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

W Instytucie Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odbyła się w poniedziałek pierwsza prezentacja możliwości pilotażowego programu e-konsylium realizowanego przez ekspertów z Instytutu Łączności - Polskiego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Chorób Serca USK na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Platforma e-konsylium ma umożliwić zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności, konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów m.in. kardiologicznych i onkologicznych. Zapewni też m.in. przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej.

W prezentacji uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski, który podczas briefingu prasowego podkreślił, że jest to jedno z rozwiązań, którego celem jest poprawa dostępności pacjentów do specjalistów. Wskazał, że e-konsultacje będą wspierały m.in. funkcjonowanie sieci - onkologicznej i kardiologicznej.

"Rozwiązanie informatyczne, które dzisiaj zaczynamy testować umożliwia nie tylko rozmowę, konsultację i wymianę zdań, ale także dzielenie się wynikami badań, szczególnie diagnostyki obrazowej. Z tego, co wiem, nie tylko zapisane badania mogą być odtwarzane, ale również istnieje możliwość bieżącego badania pacjenta poprzez podłączenie odpowiednich urządzeń" - powiedział minister.

"Zyskujemy platformę, która będzie wspierała wszystkie koordynacyjne rozwiązania czy w kardiologii, (…) czy w onkologii, ale też, mam nadzieję, na poziomie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej" - dodał.

Minister wyraził nadzieję, że za kilka, kilkanaście miesięcy będzie można powiedzieć, że e-konsylium jest standardem i że każdy, kto chce takie konsultacje ze specjalistami z najwyższych ośrodków referencyjnych prowadzić, będzie miał możliwość skorzystania z oprogramowania.

"Z mojego punktu widzenia jest to realizacja postulatu, że niezależnie od tego, w jakim ośrodku pacjent jest leczony, to ma dostęp do najlepszych specjalistów, do najbardziej aktualnej wiedzy" - zaznaczył szef MZ.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że dzięki rozwiązaniu ścieżka, którą ma do pokonania pacjent wydatnie się skróci. Jak zaznaczył, e-konsylium "to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja, to nie jest komputer kwantowy, tylko dość prosta technologia, ale zebrana w jednym miejscu, sprawia, że jesteśmy w stanie rozwiązać realne problemy".

"Jesteśmy w stanie zagospodarować z maksymalną efektywnością czas najlepszych na Dolnym Śląsku ekspertów od chorób serca, czyli tych chorób, które zbierają największe żniwo wśród polskich pacjentów" - powiedział Cieszyński.

"Pokazuje to, że wykorzystując technologie, zasoby, którymi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji, możemy zmieniać świat na lepsze, zmieniać Polskę na kraj, w którym lepiej, bardziej komfortowo się żyje" - ocenił.

Zdaniem rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyrektora Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Piotra Ponikowskiego, e-konsylium to kolejny, fundamentalny krok w kierunku poprawy opieki nad pacjentami kardiologicznymi.

"Cieszę się, że zaczynamy ten projekt i nie wątpię, że będzie on obejmował nie tylko kardiologię, ale również inne dyscypliny, w tym onkologię. Będzie to doskonałe uzupełnienie pilotażowego programu sieci kardiologicznej, który koordynujemy tutaj na terenie Dolnego Śląska" - powiedział.

Przypomniał, że pomysł tego rodzaju konsultacji w Instytucie Chorób Serca narodził się już kilka lat temu. "Jeździliśmy po Dolnym Śląsku do ośrodków, z którymi dzisiaj połączyliśmy się z pomysłem, jak doświadczenie, nie tylko nasze, ale również kolegów z innych ośrodków może być wspólnie wykorzystane dla dobra naszych chorych. Myśleliśmy o e-konsultacji, myśleliśmy o sformalizowaniu tego i dzisiaj to stało się faktem" - mówił prof. Ponikowski.

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności PIB prof. Paweł Pławiak podkreślił, że projekt e-konsylium umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich danych niezbędnych do diagnozy. "Są to dane, na których możemy prowadzić pełną interakcję, możemy manipulować na nich, robić pomiary, dzięki czemu usprawniamy niezwykle ten proces konsylium, który do tej pory przebiegał dosyć ciężko. Jesteśmy teraz w trakcie testów wdrożeniowych (…) planujemy do końca roku ostatecznie platformę dopracować i rozszerzyć w kolejnych latach o następne specjalizacje" - zapowiedział.

Obecnie w pilotażu e-konsylium biorą udział podmioty medyczne z Dolnego Śląska. Platforma ma zostać oddana do końca roku i w kolejnym testowana w sieci kardiologicznej.

Podczas poniedziałkowej konferencji ministrowie wręczyli rektorowi UMW czek na ponad 10 mln zł dla szpitala klinicznego na przebudowę, modernizację i zakup sprzętu - dla oddziału klinicznego kardiochirurgii, w tym pododdziału transplantologii.