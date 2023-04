Minął czas jednoosobowych składów w II instancji

Sąd Najwyższy orzekł, że rozpoznanie odwołania w sprawie cywilnej przez jednego sędziego na podstawie procedury antycovidowej ogranicza prawo do sprawiedliwego procesu - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Jak podaje dziennik, sedno środowej uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego sprowadza się do tego, że ponieważ jednoosobowy skład nie jest konieczny dla ochrony zdrowia publicznego, prowadzi to do nieważności postępowania.

"Rozprawa, długa narada i trzy zdania odrębne świadczą o podziale i różnicach zdań w składzie orzekającym. Obradował on pod przewodnictwem prezesa izby Piotra Prusinowskiego i nadał wydanej uchwale moc zasady prawnej, która ma obowiązywać +na przyszłość+" - zaznaczyła "Rz".

Jak wyjaśniła gazeta, oznacza to, że uchwała nie będzie mogła posłużyć jako podstawa do podważania już wydanych wyroków, czego się obawiano.

"Z pytaniem do SN wystąpił Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w zwyczajnej sprawie na etapie zażalenia. Dotyczyło ono nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu zapłaty 1800 zł wynagrodzenia za pracę" - relacjonuje "Rz". Sąd rejonowy poprosił o wskazanie, czy sąd w składzie jednoosobowym wynikającym z epizodycznych regulacji tzw. ustawy covidowej jest "sądem ustanowionym ustawą" w rozumieniu europejskiej konwencji praw człowieka.