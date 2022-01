Miniaturowe laboratorium opracowane przez naukowców z Wrocławia umieszczone na ziemskiej orbicie

Stworzone przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu miniaturowe laboratorium, które ma zbadać wpływ mikrograwitacji i kosmicznego promieniowania na działanie konkretnych leków onkologicznych, zostało umieszczone na ziemskiej orbicie.

Jak podał w komunikacie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bio-nanosatelita obserwacyjny LabSat, w którym umieszczono opracowane przez wrocławskich naukowców miniaturowe laboratorium z próbkami biologicznymi, został umieszczony na ziemskiej orbicie przez Falcon9 Transporter-3, który wystartował z przylądku Canaveral na Florydzie.

Przez najbliższe dni badacze będą na bieżąco analizować dane, przesyłane wprost z orbity do urządzeń we wrocławskim laboratorium - podano w komunikacie.

Miniaturowe laboratorium powstał w ramach projektu NCBR "Bio- nanonanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia\prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji". Oprócz naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w projekcie, którego liderem jest firma SatRevolution, biorą udział Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

Jak wskazano, skonstruowany przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu bio-nanosatelita jest jednym z trzech umieszczonych na orbicie w ramach tego projektu. "Nasz LabSat jest wielkości szkiełka mikroskopowego, ale jest to laboratorium zintegrowane, zapewniające odpowiednie środowisko, konieczne do przeżycia badanych próbek biologicznych" - powiedziała dr hab. Julita Kulbacka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Naukowiec dodała, że dla podtrzymania funkcji życiowych próbek biologicznych konieczna jest właściwa wilgotność, temperatura, oświetlenie, dopływ gazu i mediów. "Stworzenie takich warunków było największym wyzwaniem w naszej pracy, ale dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi udało się. W pierwszym etapie przeprowadziliśmy testy na Ziemi, teraz układ jest sprawdzany na orbicie. Wyniki projektu zostaną wykorzystane do opracowania uniwersalnego bio-nanosatelity umożliwiającego prowadzenie zróżnicowanych badań" - powiedziała dr hab. Kulbacka.

Jednym z zagadnień, które chcą zbadać wrocławscy naukowcy dzięki "kosmicznemu laboratorium", jest wpływ mikrograwitacji i kosmicznego promieniowania na działanie konkretnych leków onkologicznych i to w jaki sposób te czynniki mogą wpłynąć na ludzkie zdrowie.