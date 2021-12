Minister Adam Kwiatkowski udaje się do Gruzji; spotka się z Polonią i przekaże świąteczne paczki

Minister Adam Kwiatkowski w ramach akcji "Pomoc Polamom na Wschodzie" udał się do Gruzji, gdzie spotka się z Polakami tam mieszkającymi i w imieniu pary prezydenckiej przekaże im świąteczne paczki. Udało nam się zorganizować na ten cel ponad 3 tony różnego rodzaju towarów - powiedział Kwiatkowski.

Prezydencki minister zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że w tym roku jest to już trzecia edycja akcji "Pomoc Polakom na Wschodzie" pod patronatem polskiej pary prezydenckiej.

"W tym roku dwukrotnie pomoc trafiła do naszych rodaków w Mołdawii. Kilka tygodni temu pierwsza dama pani Agata Kornhauser-Duda była w Kiszyniowie po to, by spotkać się z przedstawicielami polskich organizacji i by na ich ręce przekazać pomoc" - podkreślił Kwiatkowski. Dodał, że było to ponad 17 ton różnego rodzaju towarów.

"Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych rodaków w Gruzji, gdzie do tej pory ta pomoc w ramach tej akcji nie trafiała, udało nam się zorganizować dzięki wsparciu Wojska Polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych transport ponad 3 ton różnego typu towarów spożywczych, chemicznych, ale również tornistrów dla dzieci, gier, zabawek, czy pomocy naukowych takich, jak chociażby tablice interaktywne" - powiedział minister.

Poinformował, że wszystko zostanie przekazane na dwóch spotkaniach. "Jedno z tych spotkań odbędzie się w niedzielę w Tbilisi, gdzie będę miał zaszczyt przekazać pomoc na ręce polskich organizacji oraz wręczyć odznaczenia państwowe dla tych Polaków, którzy w sposób szczególny poprzez swoją działalność dają dobre świadectwo naszej ojczyźnie" - podkreślił prezydencki minister.

Dodał, że odwiedzi też polską szkołę w Tbilisi. "Na rzecz tej szkoły, jej uczniów również zostaną przekazane te dary" - powiedział Kwiatkowski.

Zaznaczył, że w poniedziałek drugiego dnia wizyty odwiedzi polską społeczność w Lagodekhi, do której także trafi pomoc. "Odwiedzę dwie rodziny polskie w ich domach po to, by spotkać się z tymi, którzy trwają w polskości, po to, by im podziękować za podtrzymywanie tej polskości i po to, żeby przekazać im świąteczne prezenty i pozdrowienia od pary prezydenckiej" - podkreślił Kwiatkowski.