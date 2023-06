Minister Buda o zmianach w rządzie: to nas bardzo mocno skonsoliduje

To nas bardzo mocno skonsoliduje, usprawni bieżące funkcjonowanie – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda o zmianach w rządzie, do którego w czwartek jako jedyny wicepremier wróci Jarosław Kaczyński. To strategiczna decyzja kierownictwa Zjednoczonej Prawicy - podkreślił szef MRiT.

W środę o godz. 12 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Jak powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller, do Rady Ministrów wróci Jarosław Kaczyński, który będzie jedynym wicepremierem. Wcześniej z funkcji wicepremierów rezygnację złożyli szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Müller potwierdził w TVP Info powrót do rządu prezesa PiS. "Pozostali wicepremierzy złożyli rezygnacje, ale pozostają ministrami resortowymi, czy jak w przypadku ministra Kowalczyka - szefem komitetu ekonomicznego" - poinformował.

Minister Buda mówiąc o tych zmianach w środę w Brzezinach (Łódzkie) ocenił: "to oznacza pełną koordynację działań naszego obozu". "Pan wicepremier Jarosław Kaczyński będzie w rządzie, w związku z czym łatwiej będzie zarządzać z jednego ośrodka. Po drugie, będzie pełna koordynacja na poziomie wicepremiera, którym będzie jedynie prezes Kaczyński. To nas mocno skonsoliduje, usprawni bieżące funkcjonowanie. Trzeba to oceniać pozytywnie" - podkreślił.

Według Budy, to strategiczna decyzja kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. "To dobre rozwiązanie koordynacyjne. Wiemy, że jak jest wiele ośrodków, wiele osób, to trudno tym zarządzać. Tu mamy koordynację i skupienie władzy w rękach prezesa (PiS) Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek" - ocenił minister.

Buda zaznaczył, że cel zmian jest jeden - zintegrowanie całego środowiska i dobre zarządzanie wszystkimi strukturami, zarówno partyjnymi, jak i rządem i większością parlamentarną. "Żeby wszystkie podejmowane decyzje - z czego słyniemy - były realizowane w szybkim tempie, bo dziś mamy taki czas" - dodał.