Minister Cieszyński: Cyfrowe kluby seniora to inicjatywa, która powstała w toku rozmów

Cyfrowe kluby seniora to inicjatywa, która powstała w toku rozmów z uczestnikami zajęć klubów seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku – powiedział we wtorek sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie Cieszyński zauważył, że najpopularniejszym modułem takich spotkań z seniorami jest moduł cyfrowy.

Cieszyński zwrócił uwagę na wsparcie ze strony organizacji pozarządowych i samorządów, które na co dzień organizują takie zajęcia.

"To są fantastyczne osoby, animatorzy, młodzi ludzie, którzy często jako wolontariusze poświęcają swój czas właśnie po to, aby pokazywać osobom starszym jak funkcjonować w cyfrowym świecie, jak funkcjonować w nim bezpiecznie" - powiedział.

"Stąd pomysł, by kwotą 12 mln zł - to jest kwota do 20 tys. zł przypadająca na każdy wniosek - wesprzeć tych, którzy na co dzień pracują z seniorami i którzy chcą tę działalność rozwijać właśnie w zakresie działań cyfrowych" - dodał.

Wszelkie szczegóły, jak poinformował Cieszyński, zostaną zawarte w ogłoszeniu naborowym, które ukaże się najpóźniej w środę.

"Chcemy zamknąć nabory najpóźniej do końca września, aby jeszcze w tym roku te środki trafiły i mogły być skutecznie rozliczone przez tych, którzy te projekty będą prowadzić" - poinformował Cieszyński.