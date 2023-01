Minister Cieszyński: Komputery, które trafią do uczniów, przejdą na własność rodziny

Komputery, które trafią do uczniów, przejdą na własność rodziny. Chcemy, by mogli korzystać z nich w szkole i w domu, by zostały na przyszłe lata ich nauki. Chcemy uczyć odpowiedzialności – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

We wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od września tego roku, wszyscy uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają nieodpłatnie laptopy.

"Nauka i edukacja się zmienia. Transformacja polega m.in. na tym, że dzisiaj komputera nie używa się tylko na lekcji informatyki, ale można go używać z dobrym efektem na wszystkich lekcjach (...). I stąd pomysł, aby z tych środków, które otrzymamy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansować komputer dla każdego dziecka, które idzie do IV klasy" - powiedział Janusz Cieszyński.

Wyjaśnił, że sprzęt trafi do uczniów IV klas szkół podstawowych, gdyż tak rekomendują eksperci. "Wtedy łatwiej jest dzieci wdrożyć, one zdobyły już podstawowe umiejętności". Podkreślił, że "dzięki temu, że każdy będzie miał taki sprzęt, będzie możliwe wyrównanie szans".

Cieszyński poinformował także, że "komputery przejdą na własność rodziny, na własność ucznia". Wyjaśnił, że tak samo z przekazanym sprzętem komputerowym w ramach programu dla dzieci z obszarów popegeerowskich, co zdało egzamin.

Zapowiedział, że w tym roku uruchomimy zostanie też przetarg na sprzęt komputerowy dla nauczycieli, a w roku kolejnym roku przetarg na sprzęt dla kolejnego rocznika uczniów. "Chcemy, by ten program został w polskiej szkole na zawsze" - dodał Cieszyński.