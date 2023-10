Minister Cieszyński: Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 odbiera 40 proc. połączeń

Rośnie liczba połączeń odbieranych od osób dzwoniących do Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 - poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Wyjaśnił, że obecnie odbieranych jest 40 proc. połączeń, przed rokiem było to 25 proc. połączeń.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 prowadzony jest przez NASK i Niebieską Linię Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Telefon jest przeznaczony dla dorosłych doświadczających kryzysu emocjonalnego, osobom cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Minister cyfryzacji (jedynka na liście PiS w okręgu olsztyńskim) Janusz Cieszyński poinformował w piątek na konferencji prasowej w Olsztynie, że w ostatnim roku udało się o 60 proc. zwiększyć liczbę odbieranych połączeń wykonywanych do specjalistów z tej infolinii.

"Kiedy zaczęliśmy wykonywać pomiar, odsetek wybranych połączeń okazało się, że odbierany jest tylko co czwarty z nich, czyli 3/4 połączeń od osób w kryzysie, które zdecydowały się skorzystać z telefonu zaufania, pozostały nie odebrane" - powiedział Cieszyński. Dodał, że by zwiększyć ten odsetek m.in. wprowadzono monitoring połączeń tak, że eksperci z infolinii mogą oddzwaniać do nieodebranych wcześniej połączeń oraz wprowadzono możliwość skontaktowania się z infolinią za pomocą formularza kontaktowego.

W rozmowie z PAP minister Cieszyński przyznał, że "chciałby, by liczba odbieranych połączeń jeszcze wzrosła". "Będziemy do tego dążyć, problemem nie są pieniądze. Potrzebni są też odpowiedniej klasy eksperci, nie każdy może pracować w tego typu telefonie zaufania, tu potrzebni są ludzie ze specjalistyczną wiedzą" - podkreślił Cieszyński.

Ekspertka z NASK Zuzanna Polak podała, że w Kryzysowym Telefonie Zaufania 116 123 pracuje ponad 70 ekspertów, a przeciętny czas rozmowy z dzwoniącymi wynosi 20 minut. Polak podała, że dzięki systemom informatycznym w razie potrzebny dyżurni infolinii mogą się połączyć z odpowiednimi służbami, np. policją.

Podczas konferencji podano, że Kryzysowym Telefonie Zaufania 116 123 odebrano dotąd 38 174 połączenia i przyjęto 2750 informacji on-line. Czas spędzony na rozmowach z osobami w kryzysie wyniósł 12 825 godzin.