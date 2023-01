Minister Czarnek: 1 lutego spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie wcześniejszych emerytur nauczycieli

Na 1 lutego zaplanowano spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie wcześniejszych emerytur nauczycieli – poinformował we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że do przeanalizowania zostało m.in. to, jakie roczniki nauczycieli mogłyby skorzystać z tego przywileju.

Szef MEiN był pytany na konferencji prasowej o projekt ustawy przywracający nauczycielom wcześniejsze emerytury.

Minister poinformował, że na 1 lutego zaplanowano spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym ten temat będzie poruszony.

"Projekt jest bardzo prosty. Treść artykułu 88 Karty nauczyciela, który nauczyciele stracili w 2009 r., za czasów rządów Donalda Tuska i pani Katarzyny Hall z Platformy Obywatelskiej, byłej minister edukacji, jest prosty. Nie treść tego projektu jest problemem" - zaznaczył szef MEiN.

Jak dodał, do przeanalizowania zostały zagadnienia dotyczące do tego, "czy, kiedy, których roczników nauczycieli i od którego roku - miałby ewentualnie dotyczyć przywilej przejścia na emeryturę nauczycielską, w związku również z tym, co jest absolutnie nieuniknione, czyli dużo mniejszą liczbą dzieci w polskich szkołach na przestrzeni kolejnych 4-5 lat".

Czarnek oświadczył, że w tej sprawie toczą się też rozmowy z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską.