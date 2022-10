Minister Czarnek: bez metrologii trudno mówić o rozwoju polskiej nauki

Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek podczas Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej w Lublinie zapowiedział wspieranie programów metrologicznych. "Bez tego trudno mówić o rozwoju polskiej nauki" – stwierdził.

Minister Czarnek uczestniczył w poniedziałek w Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej "New Trends in Metrology 2022" w Lublinie.

Nawiązując do utworzenia w sierpniu ub. r. Polskiej Unii Metrologicznej (PUM) z siedzibą na Politechnice Lubelskiej szef MEiN powiedział, że ministerstwu zależy na jednoczeniu wysiłków polskich naukowców wokół metrologii oraz prowadzeniu dyskusji na temat nowych trendów metrologicznych na poziomie europejskim i światowym. "Bez metrologii dzisiaj nie ma nic. Dzisiaj wszystko jest oparte na super precyzyjnych pomiarach, stąd też na to stawiamy" - wyjaśnił.

Mówiąc o organizacji konferencji niedaleko granicy z Ukrainą szef MEiN stwierdził, że to ważna demonstracja wobec Rosji. "To też jest demonstracja w stosunku do tych, którzy wywołali tę bestialską wojnę na Ukrainie i którzy przez to również tworzą potężny kryzys energetyczny i gospodarczy europejski i światowy" - powiedział.

Następnie zagwarantował, że organizacja konferencji metrologicznej nie jest działaniem na pokaz i zapowiedział wsparcie kolejnych działań związanych z rozwojem polskiej metrologii w kolejnym roku. "Chcę zagwarantować, że MEiN nie poprzestaje tylko na środkach na stworzenie PUM, organizowaniu tego rodzaju konferencji i kilkudziesięciu milionach złotych na programy związane z urzeczywistnieniem PUM oraz programy metrologiczne, ale jest również przygotowane na wspieranie tego przedsięwzięcia w kolejnym roku, bo bez tego trudno mówić o rozwoju polskiej nauki" - stwierdził Czarnek.

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater przypomniał, że PUM utworzono z inicjatywy szefa MEiN, a organizacja międzynarodowej konferencji była jednym z głównych działań politechniki w ramach PUM. Jak wyjaśnił, konferencja z udziałem wybitnych osobowości sprzyja integracji środowiska, rozwojowi metrologii i powstawaniu nowych idei, które będą wprowadzane do polskiej gospodarki, by rozwijała się jeszcze szybciej.

Zdaniem prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM) prof. Jacka Semaniaka, trwająca budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach (woj. świętokrzyskie) katalizuje rozwój metrologii w Polsce. Wokół inwestycji - dodał - skupiło się wiele działań, w tym sponsorowane przez MEiN utworzenie PUM, program "Polska Metrologia". Wyjaśnił, że dzięki otwartości ministerstwa 19 pracowników GUM będzie realizować doktoraty wdrożeniowe na polskich uczelniach, które są sygnatariuszami PUM. "Bez tych inicjatyw trudno sobie wyobrazić rozwój polskiej metrologii" - podkreślił prof. Semaniak dodając, że wsparcie MEiN sprzyja zwiększaniu konkurencyjności polskiej metrologii.

Międzynarodową Konferencję Metrologiczną zorganizowano w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 17-19 października br. z inicjatywy Politechniki Lubelskiej i GUM. Jak podali organizatorzy, udział w wydarzeniu zgłosiło 250 osób, w tym przedstawiciele świata nauki, biznesu, GUM oraz GUS.

Podczas konferencji dyskutowana jest m.in. ocena wpływu współczesnej metrologii na gospodarkę, szczególnie metrologii aplikacyjnej oraz identyfikacja kierunków jej rozwoju w zakresie badań naukowych i wdrożeń. Eksperci rozmawiają o możliwości aplikacji wyników badań w przemyśle, zagadnieniach związanych z procedurą sprawdzania liczników energii podczas legalizacji, niepewnością pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej, a także poświęcą uwagę aspektom metrologicznym w akredytowanym laboratorium badawczym. Wydarzenie jest również okazją do zaprezentowania dalszych działań PUM.