Minister Czarnek: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych wpisujemy do programu "Poznaj Polskę"

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych wpisujemy na mapę punktów edukacyjnych, które uczniowie mogą odwiedzić w ramach programu wycieczek szkolnych "Poznaj Polskę" - poinformował w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Jesteśmy w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, które można nazwać dzisiaj Laboratorium Przyszłości w wersji premium" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas otwarcia Hali Laboratoria Przyszłości w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie.

Przypomniał, że od ponad roku wraz z Justyną Orłowską, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i jednocześnie pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej, realizuje projekt unowocześnienia polskich szkół "Laboratoria Przyszłości" o wartości 1,2 mld zł. Podkreślił, że dzięki niemu szkoła przyszłości jest już dziś. "W każdej szkole podstawowej w Polsce, i tej najmniejszej w najmniejszej wiosce i tej największej w największym mieście, jest już Laboratorium Przyszłości, tzn. nowoczesna pracownia techniczna, informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem" - powiedział szef MEiN. "Takich laboratoriów nie ma w wielu krajach Europy zachodniej" - zaznaczył.

"Natomiast to, co jest dzisiaj tutaj w Warszawie w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, to jest można powiedzieć wyjście z Laboratoriami Przyszłości do szerszego grona, nie tylko do młodzieży (...), nie tylko do uczniów, ale do wszystkich, którzy są zainteresowani nowoczesnością. Tu w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych dzięki panu premierowi Glińskiemu, dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki otwieramy miejsce, do którego mogą przyjeżdżać ludzie z całej Polski" - powiedział Czarnek.

"Co więcej to miejsce - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych wpisujemy na mapę punktów edukacyjnych, z których można korzystać w ramach innego, bardzo dużego projektu i programu prowadzonego przez MEiN - mianowicie programu +Poznaj Polskę+" - poinformował.

"W ramach programu +Poznaj Polskę+ będzie można przyjechać również tutaj i tutaj mieć ten punkt konieczny do tego, żeby program realizować. Zachęcamy państwa do przyjazdu do Warszawy, do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, do miejsca stworzonego przez pana premiera Piotra Glińskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, i korzystania z nowoczesności, którą rząd polski już dziś oferuje wszystkim Polakom" - wskazał Czarnek.

"Poznaj Polskę" to program, w ramach którego szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Warunkiem udziału w programie jest uwzględnienie w planie wycieczki punktów edukacyjnych wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W obecnej edycji znalazło się 1261 punktów. Związane są one z pięcioma obszarami: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami wielkich Polaków i odkrywamy skarby wsi.

W poprzednich edycjach - jak podaje MEiN - najchętniej odwiedzanymi punktami edukacyjnymi były: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kraków - historyczny zespół miasta, Zamek Królewski w Warszawie, Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Stare Miasto w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski na Wawelu i Kopalnia Soli w Wieliczce.