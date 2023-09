Minister Czarnek: chcemy poszerzyć program CEEPUS o trzy kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię

Chcemy zaproponować poszerzenie programu CEEPUS - Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej - o trzy kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. Chcemy, żeby w niedalekiej przyszłości również Litwini, Łotysze i Estończycy mogli korzystać z tego programu - powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Ministrowie i ambasadorzy do spraw szkolnictwa wyższego z 15 krajów podpisali w środę w Warszawie porozumienie w sprawie Programu CEEPUS - Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej na kolejne siedem lat.

Podczas konferencji prasowej Czarnek zaznaczył, że Program CEEPUS jest drugim w Polsce, pod względem zasięgu, po Erasmusie, programem wymiany akademickiej. "W ramach tego CEEPUS-u, który funkcjonuje od 30 lat - byliśmy jednym z członków założycieli tej organizacji - Polska rzeczywiście jest jednym z liderów, jeśli nie liderem w ostatnich latach" - stwierdził minister. Poinformował, że z programu skorzystało dotąd ponad 30 tys. studentów i naukowców z Polski.

Dodał, że w środę Polska zakończyła przewodnictwo w stałym komitecie ministrów CEEPUS i przekazała je ministrowi kultury i innowacji Jánosowi Csákowi z Węgier.

Czarnek zaznaczył, że jednym z tematów rozmów była kontynuacja współpracy z naukowcami oraz studentami z Ukrainy. Dodał, że jest ich w Polsce 34 tysiące, z czego ponad 20 tysięcy to ci, którzy przybyli po rozpoczęciu drugiego etapu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, po 24 lutego 2022 roku.

"Rozmawialiśmy o niemądrych, obraźliwych także, ale nie reprezentujących, myślę, interesów narodu ukraińskiego, wypowiedziach niektórych polityków ukraińskich z ostatnich dni. Na nas to nie robi wrażenia, my wszyscy razem zgodnie twierdzimy, że pomagamy Ukrainie po to, żeby wygrała z Rosją, bo leży to w żywotnym interesie każdego Polaka" - podkreślił szef MEiN.

Jak zastrzegł, w interesie Polski jest również pomaganie studentom i naukowcom z Ukrainy. "Dlatego, na mój wniosek, i również przy akceptacji nowego przewodniczącego, i przy akceptacji wszystkich, zdecydowaliśmy, że chcemy zaproponować poszerzenie naszej organizacji CEEPUS o trzy kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię, które nie są członkami naszej organizacji, ale chcemy, żeby w niedalekiej przyszłości, po dyskusjach urzędników wyższego szczebla, również Litwini, Łotysze i Estończycy mogli korzystać z naszego programu CEEPUS" - poinformował.

Podstawowym celem Programu CEEPUS - Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Program umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickich.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą: studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.