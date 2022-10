Minister Czarnek do nauczycieli: wykonaliście gigantyczna pracę

W ciągu ostatniego roku wykonaliście państwo gigantyczną pracę polegającą na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów, które miały pomóc nadrobić zaległości w związku z nauczaniem zdalnym – powiedział w czwartek w Warszawie szef MEiN Przemysław Czarnek.

W czwartek, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek bierze udział w uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas której nauczycielom zasłużonym dla polskiej oświaty wręcza odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji i Nauki, a także tytuły honorowe profesora oświaty.

Czarnek zauważył, że od ostatniego Dnia Edukacji Narodowej się zmieniło i nauczyciele musieli stawić czoła wielu nowym problemom.

"To był rok z którego wyszliśmy z nauki zdalnej po pandemii. Rok, w którym wykonaliście państwo gigantyczną pracę polegającą na przeprowadzeniu dodatkowych trzech zajęć tygodniowo, zajęć wspomagających za 200 mln zł wyasygnowanych z budżetu państwa, po to, żeby nadrobić te zaległości, które powstały w sposób naturalny w czasie nauki zdalnej" - przypomniał. Ocenił, że to dzięki m.in. tym zajęciom wyniki egzaminów ósmoklasisty i maturalnych są na zadowalającym poziomie.

Szef MEiN powiedział, że w trwającym roku do Polski trafiły setki tysięcy dzieci, uczniów młodzieży - uchodźców z Ukrainy.

"Robicie (przyjmujecie do szkół - PAP) to państwo w sposób, który zdobywa uznanie ludzi na całym świecie. Efektem państwa pracy (...) jest sytuacja, w której z żadnego zakątka w Polsce nie dochodzą choćby najmniejsze informacje i najrzadsze informacje o jakichkolwiek problemach w relacjach rówieśniczych pomiędzy polskimi, ukraińskimi dziećmi i młodzieżą" - podkreślił Czarnek.

Minister Czarnek mówił też o "ogromie inwestycji w polskich szkołach". "Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy organy prowadzące samorządu terytorialnego pozyskały na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej (...) 5,2 mld zł. Takich inwestycji w polską oświatę nigdy nie było w żadnym okresie III RP i wcześniej" - przekonywał.

Jednocześnie poinformował, że czwartek i w piątek resort ogłosi wyniki naboru na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez inne organy prowadzące od jednostek samorządu terytorialnego. Uczy się w nich 200 tys. dzieci. Jak mówił, są to szkoły stowarzyszeniowe, katolickie i prowadzone przez fundacje.

Wspominając działania w ciągu ostatniego roku, Czarnek wskazał też na działania związane z unowocześnieniem polskiej szkoły. Wspomniał o funkcjonujących od 1 września w blisko 12 tys. szkół podstawowych nowoczesnych pracowni technicznych i informatycznych określanych jako laboratoria przyszłości.

Czarnek przekonywał, że polscy uczniowie mają o wiele lepsze warunki w szkołach niż kiedyś, ale też lepsze od "warunków panujących w wielu szkołach Europy Zachodniej". Szef MEiN powiedział, że polskie szkoły zostały w ostatnim czasie podłączone do szybkiego internetu. "To są efekty inwestycji ostatnich tylko kilkunastu miesięcy i państwa ciężkiej pracy" - powiedział.