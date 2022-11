Minister Czarnek: na inwestycje dla szkół niesamorządowych wyasygnowaliśmy 140 mln zł

Zmieniliśmy w tym roku przepisy ustawy, dzięki którym można ustanawiać w MEiN programy inwestycyjne dla szkół niesamorządowych, wyasygnowaliśmy na ten cel kwotę 140 mln zł – powiedział w Białej Podlaskiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odwiedził Społeczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Mówił tam m.in. o środki na inwestycjach w infrastrukturę edukacyjną.

Mówiąc o środkach, wskazał na szkołę, w której gościł. "Idą to takich szkół dlatego, że nigdy wcześniej nie szły z Ministerstwa Edukacji i Nauki i budżetu państwa w takiej skali, jak do szkół samorządowych. Przypomnijmy, że do szkół samorządowych tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Polskiego Ładu ze środków centralnych na zadania własne samorządów zostało przekazane 5 mld 200 mln zł na tego rodzaju inwestycje (...). Natomiast do szkół społecznych prowadzonych przez stowarzyszenia, jak właśnie Dobra Szkoła, takich pieniędzy pozyskać nie można było" - powiedział szef MEiN.

"Zmieniliśmy w tym roku, wiosną, przepisy ustawy, dzięki którym można ustanawiać w Ministerstwie Edukacji i Nauki specjalne programy inwestycyjne dla rozmaitych szkół, także tych stowarzyszeniowych. Dzięki temu w tym roku wyasygnowaliśmy w budżecie państwa na programy realizowane w MEiN łącznie 140 mln zł środków inwestycyjnych. W ramach tych środków budujemy szkoły, rozbudowujemy szkoły, budujemy sale gimnastyczne, budujemy zaplecze sportowe, wyposażamy szkoły, wyposażamy je również w potrzebne pojazdy samochodowe, autobusy, wszystko to, co jest potrzebne, żeby uczniowie w liczbie 100 tys. mogli się uczyć również w takich szkołach, w szkołach stowarzyszeniowych (...), w szkołach katolickich, w szkołach prowadzonych przez różne fundacje" - zaznaczył Czarnek.

Jak podaje resort edukacji i nauki w ramach dwóch edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafiło łącznie 5,2 mld zł. To środki przeznaczone m.in. na budowę przedszkoli, boisk, sal sportowych, rozbudowę i modernizację szkół, rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami.

W ramach pierwszej edycji programu samorządy otrzymały blisko 2 mld zł. Z kolei w ramach drugiego rozdania Polskiego Ładu na inwestycje edukacyjne rząd przeznaczył 3,2 mld zł. Jak zaznacza MEiN, to blisko 7 proc. wszystkich realizowanych inwestycji.

Wsparciem zostały objęte także placówki niesamorządowe i organizacje wspierające działalność edukacyjną. W ramach programów ministra edukacji i nauki "Inwestycje w oświacie" oraz "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" wsparciem zostały objęte placówki niesamorządowe oraz organizacje pozarządowe i podmioty, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Łącznie otrzymały 140 mln zł.

Program "Inwestycje w oświacie" to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Polskiego Ładu, umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. Łączny budżet programu to 100 mln zł. Wsparciem zostało objętych ponad 130 podmiotów - w ramach pierwszego rozstrzygnięcia - 58 (blisko 60 mln zł), drugiego - 52 (31 mln zł), trzeciego 21 (9 mln zł).

Z kolei w ramach pierwszej edycji programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" wsparcie otrzymało 42 beneficjentów na łączną kwotę prawie 40 mln zł. Do konkursu zgłoszono ponad 570 wniosków. Program był skierowany do organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. W ramach programu wnioskodawca mógł złożyć wniosek na dotację celową na kwotę od 50 tys. zł do 5 mln zł na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem nieruchomości, budową obiektu, dostosowaniem obiektu czy z zakupem wyposażenia.