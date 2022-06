Minister Czarnek na zjeździe Klubów Gazety Polskiej: kryzys rodziny to kryzys wartości

Kiedy myślimy o rodzinie i o tym, z czego wynika jej kryzys, nie mam najmniejszych wątpliwości, że to kryzys wartości - powiedział w sobotę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Spale (woj. łódzkie).

Minister Czarnek wziął udział w debacie o rodzinie zorganizowanej w sobotę na XVII Zjeździe Klubów Gazety Polskiej, który odbywa się w Spale (Łódzkie).

Szef resortu edukacji i nauki zaznaczył, że debata o rodzinie jest ściśle powiązana z oświatą. "Kiedy myślimy o rodzinie i o tym, z czego wynika jej kryzys, nie mam najmniejszych wątpliwości, że to kryzys wartości" - powiedział Czarnek. "Przecież gdyby chodziło tylko o pieniądze, tylko zasobność polskich rodzin, to nie byłoby nas na świecie" - podkreślił.

"Najgorszy w tych nurtach lewicowych, lewackich, liberalnych jest atak na wartości. To jest nihilizm i to taki +do spodu+" - mówił minister. "Kryzys wartości polega na tym, że mówi się tylko prawach, prawach i prawach, a nie o obowiązkach" - zwrócił uwagę.

W debacie o rodzinie wziął również udział m.in. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który mówił o tym, że podczas akcji przyjmowania uchodźców po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wzorowo egzamin społeczny zdali polscy uczniowie. "Dzieci zdały egzamin, bo podzieliły się z koleżankami i kolegami z Ukrainy swoim pokojem, swoim biurkiem w klasie, podzieliły się książkami i swoim czasem. Nawet my dorośli nie zrobiliśmy tego tak szybko jak nasze dzieci" - przekonywał Pawlak.

"Czy mogłyby nasze dzieci to zrobić, gdyby były wychowywane tak jak na Zachodzie, gdzie są obozy dla uchodźców z Ukrainy, gdzie się nie przyjmuje obcych ludzi do domu?" - pytał Rzecznik Praw Dziecka.