Minister Czarnek: podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli priorytetem ministerstwa

Jednym z priorytetów działań podejmowanych przez MEiN jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do uczestników IT Fitness Test w Lublinie.

Grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie wzięła w piątek udział w ogólnopolskim teście sprawdzającym kompetencje cyfrowe - IT Fitness Test Grupy Wyszehradzkiej 2022.

Szef MEiN w liście skierowanym do uczestników wskazał, że jednym z priorytetów działań podejmowanych przez ministerstwo jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

"Chcemy, aby polska szkoła była nowoczesna, czyli - między innymi - taka, w której zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych sprzętów technologicznych, w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów, a także rozwijaniu zainteresowań" - napisał Czarnek.

Dlatego - wskazał - w ramach programu Laboratoria Przyszłości już niemal wszystkie szkoły publiczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjno-technologiczny. "Jest to realne wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie" - dodał.

"Dostrzegamy rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych w edukacji, ale też na rynku pracy i w życiu codziennym" - podał szef MEiN. Wyraził satysfakcję z zaangażowania Związku Cyfrowa Polska, dzięki któremu od kwietnia br. w całej Polsce trwa ogólnopolski test umiejętności cyfrowych, którego wyniki pokażą poziom sprawności cyfrowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. "Pozwolą także na opracowanie wniosków, na bazie których stworzone zostaną rekomendacje w kształceniu z zakresu kompetencji cyfrowych w naszym kraju" - dodał.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik powiedział mediom, że w IT Fitness Test biorą udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczyciele z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tegoroczna edycja w Polsce zaczęła się 4 kwietnia, potrwa do 31 października i do tej pory ankiety wypełniło ponad 30 tys. uczniów i nauczycieli.

Kanownik, zapytany przez dziennikarzy o dotychczasowy przebieg testu, odpowiedział, że średnie wyniki z każdym miesiącem rosną. Pod względem szkół podstawowych polscy uczniowie są na równym poziomie z Węgrami, trochę lepiej wypadają uczniowie szkół średnich. "Niestety jesteśmy w dalszym ciągu dużo poniżej średniego wyniku z Czech i Słowacji" - przyznał.

Wskazał, że polscy uczniowie najlepiej wypadają w części testu dotyczącej cyberbezpieczeństwa, zaskakująco słabe wyniki - podał - osiągają w zakresie mediów społecznościowych.

"Brakuje świadomości u uczniów, jeśli chodzi o rozumienie treści, która w internecie jest przekazywana" - przyznał, dodając, że młodzież rozumie dosyć dobrze potrzebę zabezpieczenia kont hasłami, ale ma duży problem z dezinformacją i z rozróżnieniem fake newsów.