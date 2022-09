Minister Czarnek: szkoła w Józefowie przez 20 lat wnosi ogromnie wiele w polskie szkolnictwo

W piątek w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie koło Warszawy odbyła się inauguracja roku akademickiego. To szkoła, która przez 20 lat wnosi ogromnie wiele, jeżeli chodzi o polskie szkolnictwo wyższe i naukę - powiedział w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki podczas piątkowej inauguracji roku akademickiego WSGE w Józefowie podkreślił, że "z chęcią przyjął zaproszenie na dzisiejszą uroczystość wraz z żoną, bo jest to szkoła wyjątkowa". "To szkoła, która przez 20 lat wnosi ogromnie wiele, jeżeli chodzi o polskie szkolnictwo wyższe i naukę. Dlatego wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby podziękować jej założycielom, twórcom i tym, którzy rozwijali tę szkołę wyższą przez ostatnie 20 lat tu, w Józefowie" - powiedział.

"Po to jest też minister edukacji i nauki dostrzegając wszystkie te zasługi, aby życzyć państwu dalszego rozwoju przez kolejne 20 lat, albo kolejne 40 lat państwa funkcjonowania tutaj, w tym miejscu. Życzę rozwoju w czasach niezwykle trudnych, w dzień, nawet już nie tydzień czy miesiąc, ale w dzień trudny i niezwykle poważny" - stwierdził. "Wszystko to, co słyszymy i co się dzieje na świecie, z godziny na godzinę, rzeczywiście napawa nas wielką zadumą nad tym, co będzie w przyszłości. Tym bardziej powinniśmy wspierać władze uczelni i wszystkich, którzy ją rozwijają, pomimo trudności, które gdzieś na horyzoncie się piętrzą" - powiedział.

Dodał, że są również pozytywne informacje, "oprócz tych wszystkich negatywnych czy tragicznych posunięć ze strony Putina i Rosji". "Są to informacje dotyczące uzgodnień ministrów do spraw energetyki na szczeblu Unii Europejskiej. Co prawda nie są one tak pozytywne, jak byśmy chcieli. Ale będziemy dążyć do tego, żeby jednak to, co zapowiadamy, się ziściło, aby te ceny energii, w oderwaniu od rynku europejskiego i w uzgodnieniu z ministrami energii, mogły być takie, żeby nie przeszkadzały w funkcjonowaniu także tej szkole" - powiedział minister.

Na koniec przemówienia minister złożył życzenia na ręce władz uczelni. "Życzę Pani Rektor i wszystkim pracownikom, aby w kolejnym okresie ewaluacyjnym można było skoczyć jeszcze piętro wyżej w stosunku tego, co jest do tej pory. Już jest znakomicie, a w przyszłości zapewne będzie jeszcze bardziej optymistycznie, zatem wszystkiego najlepszego, dalszego rozwoju dla dobra Józefowa, województwa mazowieckiego, Polski i Europy" - podsumował minister Czarnek.

Rektor uczelni, doktor Magdalena Sitek, zwracając się do studentów podkreśliła, że jubileusz XX-lecia wywołuje refleksje, wzruszenie i prowokuje do podsumowań. "Biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w murach naszej uczelni, 20 lat to szmat czasu. Przez te wszystkie lata wykształciło się u nas ponad osiem tysięcy absolwentów, pracowało przeszło 300 pracowników naukowych i dydaktycznych, uczelnią kierowało przede mną trzech rektorów" - wyliczyła dr Sitek. Dodała, że - dzięki wspólnemu zaangażowaniu i entuzjazmowi - udało się stworzyć uczelnię nowoczesną i przyjazną dla studenta. "Osobiście jestem dumna, że dane jest mi od 20 lat pracować w gronie ludzi kompetentnych i życzliwych. Mamy tu bowiem szczęście kształcić zdolnych, wrażliwych młodych ludzi, z których osiągnięć jestem dziś bardzo dumna" - podsumowała dr Sitek.

Podczas uroczystości Senat uczelni przyjął uchwałę upamiętniająca XX-lecie szkoły, a pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni wręczono medale okolicznościowe i wyróżnienia. Medale za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali także minister Przemysław Czarnek oraz jego małżonka doktor Katarzyna Czarnek.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi została utworzona 18 listopada 2002 roku. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym na kierunkach: administracja, prawo urzędnicze, pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim dla studentów z Polski i ze świata, w tym głównie z Azji oraz studentów objętych programem Erasmus Plus.