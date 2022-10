Minister Czarnek w imieniu premiera złożył wieniec na grobie śp. prof. Waldemara Parucha

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w poniedziałek w imieniu premiera złożył wieniec na grobie śp. prof. Waldemara Parucha. Jak zaznaczył "profesor zawsze wspierał nas swoją wiedzą i przeświadczeniem, że trzeba służyć dla dobra Polski".

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych szef MEiN Przemysław Czarnek nawiedził grób śp. Waldemara Parucha, pierwszego szefa Centrum Analiz Strategicznych, na cmentarzu parafialnym w Tomaszowicach.

"W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego złożyłem wieniec na grobie śp. Waldemara Parucha" - poinformował w poniedziałek na Twitterze minister Czarnek.

Jak zaznaczył, "profesor zawsze wspierał nas swoją wiedzą i przeświadczeniem, że trzeba służyć dla dobra Polski". "Dziękujemy za to, co po sobie zostawił. Kontynuujemy to dzieło" - zapewnił szef MEiN. Dodając słowa modlitwy: "Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie".

Prof. Waldemar Paruch zmarł 8 maja br. w wieku 57 lat. Był wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów ds. utworzenia Centrum Analiz Strategicznych, pierwszym szefem CAS, przewodniczącym Zespołu doradczego ds. rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki oraz członkiem gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki.

W czasie uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 16 maja br., premier Morawiecki powiedział, że prof. Paruch był człowiekiem "niepokornym i jak wielu wybitnych ludzi nie ulegał modom, nie ulegał trendom, budował własne koncepcje, takie, które miały poszukiwać najlepszych ścieżek rozwoju dla naszej ojczyzny". "Dołączył do korowodu niepokornych, którzy w historii naszej ojczyzny zasłużyli się jej ogromnie" - wskazał premier.