Minister Czarnek: w półtora roku milion dzieci skorzystało z projektu Poznaj Polskę

W półtora roku z projektu Poznaj Polskę skorzystało milion dzieci. Budżet państwa przeznaczył na ten cel 180 mln zł – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej na zamku w Oporowie

"Poznaj Polskę" to program MEiN, w którego ramach szkoły mogą otrzymać pieniądze na dofinansowanie wyjazdu do polskich muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

"Piąta edycja programu jest dopiero przed nami, ale mam nadzieję, że wczesną jesienią będzie uruchomiona, żeby wzmocnić czwartą edycję. W ramach pierwszych czterech edycji wydaliśmy 180 mln zł, co pozwoliło na wyjazdy miliona uczniów z całej Polski" - powiedział minister Czarnek.

Jak mówił, MEiN chce, aby edukacja była właśnie w ten sposób uatrakcyjniona, bo lepiej jest uczyć się o polskiej historii w muzeach niż w ławce szkolnej.

Jak poinformował, wczesną jesienią br. rozpocznie się kolejna, piąta edycja programu Poznaj Polskę. Zapowiedział zwiększenie budżetu na jego realizację.

"Chcemy zwiększać finansowanie tego programu, bo zainteresowanie jest ogromne i my się tym cieszymy" - powiedział.

Ponadto przekazał, że pilotażowo zostanie uruchomiony dodatkowy komponent programu Poznaj Polskę.

"Chodzi o wycieczki zagraniczne śladami polskiej kultury i polskiej chwały. 300 punktów edukacyjnych w całej Europie. To jest na wniosek nauczycieli, dyrektorów szkół i kuratorów oświaty" - wyjaśnił.

Celem programu Poznaj Polskę jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii i osiągnięć polskiej nauki.

O dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Warunkiem udziału w programie jest uwzględnienie w planie wycieczki punktów edukacyjnych. Dla każdej z trzech grup wiekowych uczniów (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe) Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju uczniów. W obecnej edycji znalazło się 1261 punktów. Związane są one z pięcioma obszarami: śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami wielkich Polaków i odkrywamy skarby wsi.