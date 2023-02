Minister Czarnek wręczył stypendia uczniom, którzy odnieśli sukcesy w nauce i sporcie

Szef MEiN Przemysław Czarnek wręczył we wtorek Stypendia Ministra Edukacji i Nauki uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.

"Tego typu sukcesy nie rodzą się same. Oczywiście, mają one podstawę w wielkich talentach uczniów, tu obecnych, jak i wszystkich 756 stypendystów z całej Polski. Gdyby nie talenty, które macie wrodzone, nie dałoby się ich oszlifować. Nie da się oszlifować czegoś, czego nie ma, lub coś, co jest mniejsze" - powiedział Czarnek zwracając się do stypendystów. "Wasze talenty, nie ma co do tego wątpliwości, są ogromne" - podkreślił.

"Mieć talenty to jedno, ale umieć je wykorzystać i rozwijać, rozwijać jak w przypowieści ewangelicznej, to drugie. I ten rozwój waszych talentów to jest w takiej samej mierze wasza ciężka, ogromnie ciężka praca, której wam gratuluję, ale której wam nie zazdroszczę (...), jak i ciężka praca również państwa profesorów, państwa nauczycieli w waszych szkołach i znakomita praca waszych rodziców, którzy stwarzają wam warunki do tego, by te talenty były rozwijane" - dodał.

"Talenty, które rozwijacie, i które my dzisiaj nagradzamy stypendiami, są dla społeczeństwa. Człowiek jest jednostką społeczną, człowiek nie żyje dla siebie, człowiek żyje dla swojego środowiska. Budowa dobra wspólnego oznacza, w sensie filozoficznym, wewnętrzny osobowy rozwój każdego człowieka, ale ten wewnętrzny osobowy rozwój każdego człowieka nie dla tego samego człowieka, tylko dla całego społeczeństwa. Na tym polega dobro wspólne: im człowiek lepszy, tym środowisko lepsze, tym naród lepszy, tym naród mądrzejszy, tym szybciej i lepiej rozwijające się państwo" - mówił minister edukacji i nauki.

"Jesteście, bez wątpienia, naszą ogromną nadzieją na najbliższą przyszłość. Jesteście, bez wątpienia, nadzieją Polski na jeszcze lepszą przyszłość, i to nie taką daleką, tylko już tę najbliższą" - zaznaczył. "Już niedługo będziecie wchodzić w dorosłość, będziecie wchodzić w środowiska, jako ich liderzy, i tego państwu życzymy, i cieszymy się, że to wy jesteście tymi liderami" - wskazał.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe; uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów, na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do MEiN w 2022 r. wpłynęły 2715 wniosków o przyznanie Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Przyznano je 756 uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Kilkudziesięciu z nich odebrało stypendia podczas uroczystości w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Wysokość stypendium, tak jak w latach ubiegłych, wynosi 3 tys. zł dla każdego stypendysty. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 2 268 000 zł.

Jak informuje MEiN, rekomendowanymi kandydatami do stypendium zostali uczniowie różnych typów szkół. Największą grupę wybranych uczniów stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea i technika). Ponieważ wnioski zawierały informacje o różnorodnych osiągnięciach, w pierwszej kolejności do grona osób wytypowanych zakwalifikowano medalistów (laureatów, finalistów, wyróżnionych) olimpiad międzynarodowych oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu ogólnopolskim.

Pozostali kandydaci to uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych (dalej uczniowie), którzy posiadają kilka osiągnięć edukacyjnych jednocześnie tj. finaliści co najmniej dwóch olimpiad przedmiotowych lub tematycznych; laureaci lub finaliści kilku konkursów przeprowadzanych przez kuratora oświaty; laureaci lub finaliści międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursów organizowanych przez jednostki naukowe; uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w realizacji indywidualnego programu lub toku nauki; uczniowie uczestniczący w zajęciach uczelni na podstawie regulaminów studiów dotyczących udziału uczniów uzdolnionych w zajęciach przewidzianych określonych tokiem studiów.

Ze względu na zwiększoną w tym roku pulę środków na wypłatę stypendiów, do grupy rekomendowanych kandydatów do stypendium można było również zakwalifikować uczniów, którzy uzyskali wysokie miejsca lub tytuły w różnorodnych zawodach i konkursach wiedzy na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

Wytypowani są również uczniowie z osiągnięciami o charakterze sportowym, którzy uzyskali wysokie wyniki w różnorodnych dyscyplinach sportowych na szczeblu międzynarodowym (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Puchar Świata) i krajowym (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, ogólnopolskie i międzynarodowe zawody i turnieje).