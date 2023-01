Minister ds. europejskich dla "Frondy.pl": postawa KE nie zwalnia z egzekwowania tego, co nam się należy

Ostatnie miesiące i lata relacji z KE dają podstawy, by wyrażać wątpliwości co do negocjacji z nią; nie zwalnia nas to z obowiązku dochodzenia i egzekwowania należności, które winniśmy otrzymać, a więc i środków z KPO - mówi portalowi Fronda.pl minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk został zapytany o obawy, czy ostatecznie środki z Krajowego Planu Odbudowy trafią do Polski i głosy publicystów, że Komisja Europejska to "partner wiarołomny w negocjacjach".

Minister zaznaczył, że rozumie te obawy, ponieważ - jak mówił - "ostatnie miesiące i lata relacji z Komisją Europejską dają podstawy do tego, żeby tego rodzaju wątpliwości wyrażać". "Nie zwalnia nas to w żaden sposób z obowiązku dochodzenia i egzekwowania należności, które winniśmy otrzymać, a więc w tym przypadku środków z KPO. Wyciągając wnioski z przeszłości, prowadziliśmy te rozmowy w taki sposób, aby maksymalnie uprawdopodobnić pozyskanie tych środków. Tym razem otrzymaliśmy ocenę Komisji Europejskiej co do przepisów, które są efektem trudnych, intensywnych negocjacji z Komisją Europejską" - powiedział

Stwierdził, że jego zdaniem w tej sytuacji tego rodzaju stanowisko KE "trudno będzie naruszyć".

Dodał, że jego zdaniem już samo zabieganie o środki z KPO w tej chwili i pokazanie "ścieżki możliwego dojścia do pozyskania tych środków" oznacza konkretne zyski dla budżetu państwa, w tym obniżenie oprocentowania obligacji Skarbu Państwa z ponad 9 proc. do 6 procent i umocnienie kursu złotego.

Odnosząc się do postawy polityków Solidarnej Polski, którzy m.in. przekazują w mediach, że zostały wprowadzone dodatkowe podatki w Unii Europejskiej i krytykują KPO, minister ocenił, że odwołują się oni do wprowadzanych podatków, które nie są związane z KPO jak podatek od plastiku - czy też podatków, które UE ma dopiero w planach, a którym Polska się sprzeciwia, jak na przykład dodatkowy udział z systemu ETS jako dodatkowy dochód własny. Ocenił, że to nadużycie.

Ministra pytano też, czy spodziewa się, że procedowanie tzw. ustawy wiatrakowej, co jest kolejnym warunkiem KE, odbędzie się w mniej napiętych okolicznościach niż nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.

"Wiedzieliśmy o tym, że poza tym zasadniczym problemem, czyli wątpliwościami Komisji Europejskiej co do wypełnienia kamieni milowych w sprawach wymiaru sprawiedliwości jest jeszcze do spełnienia kilka pomniejszych kwestii, które są na finale realizacji. Nie jest to więc żadne zaskoczenie. Pośród tych kwestii jest przyjęcie ustawy wiatrakowej. W tej chwili jej projekt ma nadany numer druku i będzie najprawdopodobniej procedowany przez Sejm na najbliższym posiedzeniu i nie spodziewam się tu jakichś specjalnych perturbacji. Nie widzę też konieczności negocjowania w tej chwili z Komisją Europejską jakichś rozwiązań w tym zakresie, ponieważ sprawa w tym temacie jest zdecydowanie bardziej klarowna i wydaje mi się znacznie prostsza do załatwienia. Mam nadzieję, że nie będzie w tym względzie żadnego większego problemu" - odpowiedział.

Szynkowskiego vel Sęka zapytano też o kwestię ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro.

"Dzisiaj nic nie przemawia za tym, żeby dostrzegać korzyści z szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro. Wprost przeciwnie, dostrzegamy wiele pozytywów wynikających z tego, że możemy decydować o własnej polityce fiskalnej dzięki posiadaniu własnej waluty. Dzisiaj euro w Polsce oznaczałoby ryzyko zwiększonej inflacji, zachwiania rynkami finansowymi i przede wszystkim uderzenia w najuboższych obywateli naszego kraju. Z tych właśnie względów nasze stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne - na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne przesłanki, aby euro w Polsce wprowadzać, lub nawet to rozważać" - powiedział minister.