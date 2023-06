Minister ds. europejskich: mechanizm relokacji migrantów nie może zostać wykonany; nigdy go nie poprzemy

Mechanizm relokacji migrantów nie może zostać wykonany w imię bezpieczeństwa i tego, że jest nieefektywny i szkodliwy, burzy zaufanie i narusza suwerenność krajów; z tego powodu nigdy go nie poprzemy - oświadczył w czwartek w Sejmie minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W czwartek w Sejmie w debacie nad projektem uchwały, autorstwa PiS, w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów głos zabrał poseł KO Paweł Kowal.

"Chciałbym wam obiecać, że czas kłamstwa, nienawiści, czas alchemików nienawiści, którzy mówią o tym, że migranci przenoszą pasożyty i pierwotniaki, a jednocześnie sprowadzają do Polski najwięcej pracowników ze Wschodu, ten czas się kończy, chciałbym powiedzieć, że ten czas się kończy, i stąd te wybuchy nienawiści" - powiedział.

"Pan premier jest jak Alicja w krainie czarów, on udaje przed wami, że coś załatwił. A prawda jest taka: mówię to do wszystkich moich bliskich, do wszystkich Polaków, którzy powstali rok temu, by pomóc Ukraińcom, że premier niszczy wasz dorobek, nie jest w stanie zrobić żadnej koalicji w UE, żeby bronić polskich interesów(..) w innym miejscy powinni to załatwić, nie na tej sali" - dodał.

Mówił, że jedyny koalicjant polskiego rządu to obecnie Węgry, a jedyny sojusznik - to premier Węgier Viktor Orban, który - jak ocenił - "ciągnie w dół". Przekonywał, że premier i rząd PiS w UE "nie są w stanie załatwić żadnej sprawy". "To najbardziej toksyczny rząd w Europie" - powiedział Kowal.

Poseł mówił, że premierzy Grecji i Włoch byli w stanie bronić polskich interesów. "Jak to jest, że polskich interesów polski premier nie jest w stanie wybronić, a potem przychodzi tutaj i stara się sprawić wrażenie, że coś jeszcze załatwi. Nie, oczekujemy od polskiego rządu skuteczności na forum UE" - mówił.

Apelował do rządu, by "zagrał wreszcie na miarę ambicji Polaków". "Nie wstydźcie, się, ponieśliście całkowitą klęskę" - mówił. Ocenił, że polski rząd nie potrafi prowadzić polityki zgodnej z polską racją stanu, bo nie wie, czym jest ona jest. "Dla was liczy się racja waszej partii, dla was liczą się wasze małe interesy, dla was liczą się miliony dla rodziny. To jest istota waszej polityki" - mówił poseł KO.

"Żądamy stworzenia w Europie koalicji na rzecz polskich interesów, i nie odpuścimy wam tego" - dodał.

O głos poprosił minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Mówił, że widział, jak w 2014 i 2015 ewoluowały stanowiska w sprawie migrantów - czyli za czasów, gdy rządziła w Polsce koalicja PO-PSL.

Według niego wobec tego posłowie PO i PSL obecnie "powinni zamilknąć".

Minister mówił, że ta decyzja odbywała się na poziomie Rady Europejskiej i na niższym poziomie wykonawczym, czyli rady skupiającej ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, gdzie we wrześniu 2015 zapadła decyzja zaakceptowana przez polskiego przedstawiciela, dotycząca poparcia rozporządzenia zawierającego mechanizm przymusowej relokacji migrantów. To - jak ocenił - "otworzyło furtkę" dla szkodliwego także dla Polski rozwiązania.

Mówił, że później Polska dobrowolnie deklaruje, że przyjmie migrantów, co - jak mówił - było sprzeczne z polską racją stanu, i przygotowuje się do wdrożenia tej decyzji. Stwierdził, że to stanowisko było złamaniem solidarności Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie.

Podkreślał, że dopiero gdy rządy w Polsce przejęła Zjednoczona Prawica, "w ostatnim momencie", by wycofać tę decyzję. "2,5 roku musimy odkręcać skutki waszych decyzji" - powiedział minister, zwracając się do posłów KO i PSL.

Szynkowski vel Sęk stwierdził, że dziś "jest powrót do tamtych niedobrych pomysłów". Podkreślał, że to nie jest prawdą, że tylko Węgry popierają polskie stanowisko, bo też cztery inne kraje wstrzymały się od głosu w sprawie, a i inne wyrażały swój sceptycyzm w tej sprawie.

Deklarował, że Polska działa na rzecz stworzenia koalicji w sprawie odrzucenia mechanizmu relokacji. "Ten mechanizm (...) nie może zostać wykonany, w imię bezpieczeństwa, w imię też tego, że nie jest on efektywny i jest szkodliwy, burzy zaufanie i narusza suwerenność krajów, z tego powodu nigdy go nie poprzemy" - oświadczył.