Minister ds. europejskich: najbliższe dni i tygodnie przyniosą konkretyzację kwestii, które w poniedziałek omawialiśmy w Kijowie

Przyjechałem na Ukrainę z konkretnymi propozycjami ws. procesu integracji Ukrainy z UE; najbliższe dni i tygodnie przyniosą konkretyzację kwestii, które omawialiśmy - powiedział PAP minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk po wizycie polskich ministrów w Kijowie.

W poniedziałek Szynkowski vel Sęk wraz z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem oraz ministrem-członkiem Rady Ministrów Michałem Dworczykiem udał się do Kijowa, gdzie spotkali się m.in. z szefem ukraińskiego MSZ Dmytro Kułebą oraz wicepremier ds. integracji z UE i NATO Olhą Stefaniszyną. Przydacz spotkał się także z szefem biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Andrijem Jermakiem.

"Dzisiejsze spotkania w Kijowie miały miejsce niemal dokładnie w rocznicę historycznej wizyty premierów (Mateusza) Morawieckiego, (Jarosława) Kaczyńskiego, (Czech, Petra)Fiali i (Słowenii, Janeza) Jansy w stolicy Ukrainy, jako pierwszych liderów państw unijnych po rosyjskiej agresji na Ukrainę" - powiedział PAP w poniedziałek wieczorem Szynkowski vel Sęk.

Ocenił, że "wówczas ten przyjazd był wyrazem politycznej i osobistej odwagi we wsparciu Ukrainy i przekonania, że należy zrobić wszystko, by pomóc jej odeprzeć rosyjskiego najeźdźcę, gdyż leży to w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa". "Utorował on drogę do Kijowa nie tylko wielu innym przywódcom, ale też bezprecedensowej zachodniej pomocy militarnej, humanitarnej i politycznej" - dodał.

Minister wskazał również, że poniedziałkowa wizyta w Kijowie jest "wynikiem przekonania, że aktywne wsparcie europejskich aspiracji Ukrainy jest istotnym elementem budowania bezpieczeństwa naszego kraju".

"Przyjechałem z konkretnymi propozycjami zacieśnienia sektorowej współpracy w przygotowaniach Ukrainy do otwarcia negocjacji akcesyjnych i w ich trakcie, a także, by skonsultować inicjatywy dotyczące uprowadzonych z Ukrainy dzieci oraz wymienić opinie na temat negocjacji sankcyjnych" - poinformował.

"Rozmawialiśmy też o roli Polski i polskich firm w odbudowie Ukrainy. Wizyta w towarzystwie ministrów Przydacza i Dworczyka pozwoliła także na podjęcie szeregu kwestii z dziedziny bezpieczeństwa i współpracy transatlantyckiej oraz na zapoznanie się z aktualną sytuacją wojenną. Najbliższe dni i tygodnie przyniosą konkretyzację omawianych kwestii" - zapowiedział Szynkowski vel Sęk.