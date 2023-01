Minister ds. europejskich o przekazaniu czołgów Ukrainie: mamy do czynienia z przełomem

Mamy do czynienia z przełomem, bo nowoczesny zachodni sprzęt trafi na Ukrainę, i to w niemałej liczbie. To jest bardzo dobra wiadomość, cieszy też to, że to Polska zainicjowała ten proces - powiedział minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk został w środę w TVN 24 zapytany o ogłoszone w środę decyzje władz niemieckich o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard i prezydenta USA Joe Bidena o przekazaniu czołgów Abrams.

"To jest bardzo dobra wiadomość. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z przełomem, bo jednak nowoczesny, zachodni sprzęt trafi na Ukrainę, i to w niemałej liczbie" - ocenił minister ds. europejskich.

Jak podkreślił, "cieszy to, że Polska po raz kolejny była tym krajem, który zainicjował ten proces". "Oczywiście, to nie jest tak, że to jedyny powód, natomiast Polska zaproponowała stworzenie pewnej koalicji na rzecz przekazania Leopardów, podobnie było z Patriotami" - powiedział minister.

Szynkowski vel Sęk dodał, że Polska "z pewnością dołożyła swój znaczący komponent" w podjęciu przez państwa zachodnie decyzji o przekazaniu czołgów.

Joe Biden zapowiedział przekazanie Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams - podstawowych czołgów wykorzystywanych przez armię amerykańską, zamówionych także dla Wojska Polskiego.

Wcześniej tego samego dnia rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit poinformował o analogicznej decyzji Berlina. W pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard 2. Jak dodał Hebestreit, celem RFN jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co oznaczałoby prawie 90 maszyn.

Przekazanie kompanii czołgów Leopard 2 Ukrainie zadeklarował również prezydent Duda na początku stycznia we Lwowie. Wezwał wtedy, by inne państwa używające Leopardów 2 - to np. Niemcy, kraje skandynawskie, Hiszpania czy Portugalia - dołączyły do międzynarodowej koalicji w tej sprawie. W środę przekazanie nieokreślonej liczby Leopardów zadeklarowała Norwegia. Ponadto władze brytyjskie zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Challenger 2.