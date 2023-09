Minister ds. europejskich: odpowiedź Polaków na pytanie referendalne ws. migracji wzmocni nasze argumenty w negocjacjach z UE

Odpowiedź Polaków na pytanie referendalne ws. migracji wzmocni nasze argumenty w negocjacjach z UE w sprawie tzw. paktu migracyjnego; obecnie jest niesłychana presja ze strony KE, żeby te rozwiązania wprowadzić - powiedział minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk w Programie I Polskiego Radia.

Szynkowski vel Sęk został zapytany w piątek w rozmowie z Programem Pierwszym Polskiego Radia o sytuację na włoskiej wyspie Lampedusie, gdzie w ostatnich dniach przez morze przybyło kilka tysięcy migrantów z Afryki.

"Na Lampedusie widać jak w soczewce wszystkie błędy popełnione w polityce migracyjnej w przeszłości i ich efekty. Polityka migracyjna na poziomie europejskim co najmniej od roku 2015 jest prowadzona przez część państw członkowskich i instytucje europejskie w sposób błędny - pierwszym efektem tego była fala migracyjna, na którą próbowano odpowiedzieć zupełnie nietrafionymi i szkodliwymi pomysłami o obowiązkowej relokacji uchodźców" - ocenił Szynkowski vel Sęk.

Jak dodał, "w 2015 niestety ówczesny rząd PO i PSL, rząd Ewy Kopacz zgodził się na to, łamiąc solidarność Grupy Wyszehradzkiej". "To była decyzja z września 2015 roku - i tylko to, że do władzy, wygrywając wybory doszła Zjednoczona Prawica i odmawiając wdrożenia mechanizmu, uchroniło Polskę od tego, żeby nielegalni migranci byli relokowani na terenie Polski" - stwierdził minister.

Szynkowski vel Sęk mówił, że wypracowany wtedy kompromis ws. dobrowolności w decyzjach o przyjmowaniu migrantów "był utrzymywany przez około 5 lat, i te próby wprowadzania szkodliwych propozycji były powstrzymywane". "Powrócono wiosną tego roku do tego rodzaju szkodliwych propozycji - spróbowano złamać ten kompromis zawarty na poziomie liderów na poziomie ministerialnym" - dodał.

Minister odniósł się również do tego, że kwestia migracji będzie jednym z pytań w referendum zaplanowanym na 15 października. "W przeszłości Cezary Tomczyk (polityk KO - PAP) mówił, że Polska jest gotowa na przyjęcie każdej ilości uchodźców. To wypowiedzi skrajnie nieodpowiedzialne, sprzeczne z polską racją stanu - dlatego właśnie potrzebne jest referendum, żeby obywatele dali jasną odpowiedź tym wszystkim politykom, którym gdzieś chodzi po głowie rozważanie tego rodzaju propozycji, że nie ma na to społecznej zgody" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

"Po drugie - to referendum ma bardzo ważny aspekt wzmocnienia naszej argumentacji na poziomie europejskim. Dzisiaj cały czas dyskusja o pakcie migracyjnym trwa; chwilowo udało się w odniesieniu do części aktów prawnych zbudować mniejszość blokującą, ale jest niesłychana presja z strony KE i innych instytucji europejskich, żeby te rozwiązania wprowadzić. Im więcej argumentów będziemy mieli przy stole negocjacyjnym, tym większa szansa, że te zmiany powstrzymamy" - ocenił Szynkowski vel Sęk.