Minister ds. europejskich: uważamy, że procedura z art. 7 pogłębia podziały w UE

Stoimy na stanowisku, że procedura z art. 7 wobec niektórych krajów pogłębia podziały między państwami członkowskimi - mówił w Sejmie minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Izba przyjęła informację rządu o udziale RP w pracach UE za prezydencji francuskiej.

Nowy minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk przedstawił w czwartek w Sejmie informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2022 r., czyli w okresie przewodnictwa Francji w Radzie Unii Europejskiej.

W wieczornym głosowaniu Sejm przyjął informację. Za głosowało 231 posłów, przeciw 216, wstrzymało się dwóch.

Szymon Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że czas francuskiej prezydencji to był czas wyjątkowy, gdy UE i francuska prezydencja stanęła wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej konsekwencji politycznych, gospodarczych i społeczne. "Polska wspierała wysiłki prezydencji zmierzające do obrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, jednocześnie trzeba było podjąć działania zaradcze wobec napływu uchodźców, wzrostu cen energii oraz kryzysu żywnościowego" - mówił.

Dodał, że Polska była liderem przyjmowania uchodźców z Ukrainy i była państwem, które było "pionierem w tych szczególnie trudnych momentach" i "wytyczała kurs". "Na chwilę obecną od 24 lutego granicę Polski przekroczyło ponad 6,5 miliona uchodźców z Ukrainy" - mówił minister.

Polska apelowała też, dodał, o adekwatne wsparcie finansowe w związku z obecnością obywateli Ukrainy.

"Podczas prezydencji francuskiej Polska pozostawała jednym z aktywnych uczestników dyskusji na temat rozwoju unijnej polityki sankcyjnej" - przekonywał Szynkowski vel Sęk. Pod wpływem Polski przyjęty też został, mówił, bardzo ambitny pakiet sankcji.

"Polska pozytywnie ocenia działania prezydencki francuskiej w zakresie zaangażowania w rozwiązywanie problemów wywołanych wybuchem wojny w Ukrainie, takich jak kwestia bezpieczeństwa żywnościowego" - zaznaczył minister.

Polska stanowi też ważne ogniwo w zakresie wsparcia Ukrainy w eksporcie jej produktów rolnych na rynki światowe - mówił.

Byliśmy inicjatorem, więc z zadowoleniem przyjęliśmy podjętą na szczycie UE w czerwcu decyzję o przyznaniu statusu kandydata do UE Ukrainie i Mołdawii - dodał Szynkowski vel Sęk.

Odnotowujemy postęp prezydencji francuskiej w zakresie spraw wewnętrznych UE, dodał, zwłaszcza rozwój Schengen i zarządzanie polityką azylową. Polska pozytywnie przyjęła też europejską wspólnotę polityczną, jako płaszczyznę dającą możliwość prowadzenia bardziej koherentnej polityki wobec UE. "Jednak nowy format współpracy nie powinien stanowić substytutu dla prowadzonej przez UE polityki rozszerzenia" - podkreślił minister.

Z kolei pakiet "Feed for 55" nie spełniał polskich oczekiwań, podobnie jak brak postulowanych przez Polskę zmian w systemie ETS - dodał.

Przypomniał, że podczas prezydencji francuskiej odbyło się przesłuchanie Polski i Węgier w zakresie procedury z art. 7.

"Zgadzamy się, że poszanowanie wartości europejskich jest wspólnym obowiązkiem państw członkowskich oraz instytucji unijnych, koniecznym dla przetrwania projektu europejskiego. Stoimy na stanowisku, że ta procedura nie przynosi żadnych znaczących rezultatów i pogłębia podziały między państwami członkowskimi. Wyrażamy nadzieję, że następne prezydencje będą kontynuowały wysiłki na rzecz jej zakończenia" - podkreślał minister.

Występujący jako sprawozdawca stanowiska komisji Tadeusz Cymański zawrócił uwagę, że problemy Polski z KPO wiążą się z tym, że "nie mamy jedności na zewnątrz". "Tu możemy się różnić, ale na forum europejskim w takich sprawach, nawet mając inne zdanie powinniśmy mówić jednym głosem".

Występujący w imieniu klubu PiS Sylwester Tułajew przypomniał, że podczas prezydencji francuskiej Polska była najaktywniejszym uczestnikiem dyskusji na rzecz jak najmocniejszych sankcji przeciw Rosji, a także od początku opowiadała się na zaproszeniem Ukrainy do członkostwa.

Cezary Tomczyk (KO) zwracał uwagę, że okres prezydencji francuskiej to czas, w którym Polsce nie udało się załatwić środków z KPO, pod znakiem zapytania jest też przyznanie Polsce środków z perspektywy finansowej na lata 2021-27. "Gdzie są te pieniądze?" - pytał Tomczyk. Przypomniał też kampanie bilboardową premiera Mateusza Morawieckiego, w ramach której zapowiadał on kwotę 770 miliardów zł dla Polski. "To jest jakiś żart" - komentował Tomczyk. "To znaczy, że polski rząd świadomie oszukał polskich obywateli. Podjęliście świadomą decyzję o zablokowaniu tych pieniędzy dla naszego kraju" - przekonywał.

Jego zdaniem "wszyscy byli zszokowani, że Polski rząd nawet nie złożył wniosku z KPO". "Przecież to jest kosmos" - mówił. "Kupcie los, tak jak w tym kawale" - dodał. Przypomniał też słowa europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego, że Polska powinna zrezygnować z pieniędzy z UE.

Przywołał też art. 129 Kk, w myśl którego ten kto w stosunkach z rządem obcego państwa działa na szkodę RP podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. "Wyroki będą wysokie" - zapowiedział wiceszef PO.

Także Krzysztof Śmiszek (Lewica) krytykował obóz władzy za to, że toczy głupią i szkodliwą walkę z UE. Tymczasem po wybuchu wojny "Unia stanęła na wysokości zadania".

Przypomniał, że od wybuchu wojny UE wsparła armię ukraińską o łącznej wartości wysokości 2 mld euro, przyjęła też 6 pakietów sankcji, a także zaprosiła do członkostwa Ukrainę i Mołdawię. Śmiszek przekonywał też, że wbrew populistycznej prawicy mówiącej o rozpadzie instytucji europejskich Unia Europejska pokazała, że jest zjednoczona i sprawcza. Tym niemniej, dodał, PiS obrał kurs na wyprowadzenie Polski z UE, więc Lewica będzie przeciw tej informacji.

Andrzej Grzyb (Koalicja Polska) także zwracał uwagę, że okres prezydencji Francji dzieli się na dwa okresy - do 24 lutego i po 24 lutego. Bilans polskiego członkostwa i naszych prac w czasie prezydencki Francji, mówił Grzyb, nie jest niestety pozytywny.