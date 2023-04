Minister ds. UE: będziemy przekonywać europejskich partnerów ws. konieczności rozszerzenia sankcji na Białoruś

Będziemy przekonywać naszych europejskich partnerów w sprawie konieczności rozszerzenia sankcji na Białoruś - powiedział PAP minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Podkreślił, że sankcje na Białoruś muszą być dostosowane do pakietu nałożonego na Rosję.

Szynkowski vel Sęk w rozmowie z PAP odniósł się do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących wprowadzenie 11. pakietu sankcji, które miałyby obejmować białoruski reżim Alaksandra Łukaszenki.

"My konsekwentnie domagamy się tego, żeby sankcje białoruskie były dostosowane do tego w jaki sposób dzisiaj wygląda pakiet nałożony na Rosję" - powiedział. "Inaczej jest to prosta droga do tego, aby sankcje mogły być obchodzone. Zresztą obserwujemy tego rodzaju przypadki" - dodał.

Przypomniał, że Polska już przy negocjacji 10. pakietu sankcyjnego wskazywała na to i była też taka deklaracja ze strony Komisji Europejskiej, że jednym z najpilniejszych celów jest dostosowanie pakietu białoruskiego. "W tej sprawie rozmawiamy z Komisją Europejską, rozmawiamy też z innymi naszymi partnerami m.in. z Portugalią, która w tej sprawie jest państwem, które zgłasza pewne wątpliwości" - powiedział minister ds. UE. "Będziemy przekonywać tak długo, jak długo nie zamknie się tej drogi dzięki której obchodzenie rosyjskich sankcji jest możliwe" - podkreślił.

Na wtorkowej konferencji w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki był pytany o nałożenie sankcji na białoruski reżim w kontekście deklaracji prezydenta Rosji Władimira Putina, że w drugiej połowie tego roku na Białorusi zmagazynowane zostaną rosyjskie taktyczne pociski jądrowe.

Zdaniem Morawieckiego, zapowiedź rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi na pewno doprowadzi do tego, że Białoruś zostanie obłożona dodatkowymi sankcjami, zaś poziom tych sankcji będzie "znacząco bardziej dotkliwy dla reżimu Łukaszenki".

Premier zapewnił, że niemal codziennie rozmawia z przywódcami europejskimi na temat tego, jak skonstruować 11. pakiet sankcji. "Z całą pewnością ten pakiet obejmie więcej działań wobec Białorusi" - zapowiedział Morawiecki.

"Także i my w Polsce - ponieważ graniczymy bezpośrednio z Białorusią - zastanawiamy się nad tym, czy w ramach naszych bilateralnych relacji nie zaostrzyć wszelkich parametrów ruchu towarowego i osobowego, właśnie po to, aby posłać bardzo wyraźny sygnał do Łukaszenki, że nie akceptujemy takich działań, które de facto służą Rosji w jej agresywnych działaniach na Ukrainie i w agresywnych działaniach wobec Polski i innych krajów UE" - powiedział szef rządu.

W sobotę Władimir Putin oświadczył, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Według Putina Rosja przekazała Białorusi m.in. dziesięć samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do 1 czerwca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni.