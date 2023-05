Minister ds. UE: Będziemy przekonywać, jak ważne jest, by sankcje wobec Rosji nie były obchodzone

Będziemy przekonywać naszych partnerów, jak ważne jest, by sankcje nie były obchodzone i produkty z Rosji nie płynęły przez Białoruś, stąd rozmowy z Portugalią - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk w środę Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Minister był pytany o wyjazd do Lizbony, gdzie ma rozmawiać na temat jedenastego pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji. Pytany był czego można się spodziewać po tych rozmowach.

"Te negocjacje w Brukseli są bardzo trudne i muszą być uzupełniane wizytami w poszczególnych państwach członkowskich, w szczególności tam, gdzie jest problem. Akurat Lizbona jest tą stolicą, która w tej chwili w pewnych elementach dotyczących w szczególności wprowadzenia równoległych sankcji na Białoruś, tak jak wprowadziliśmy na Rosję, (...) nie wyraża w tej chwili jeszcze zgody na rozwiązania, które my proponujemy" - odpowiedział Szynkowski vel Sęk.

Dlatego - dodał - jedzie tam, by przekonywać partnerów, jak "ważne jest to, żeby sankcje nie były obchodzone, żeby przez Białoruś nie płynęły różne produkty z Rosji, że nie możemy pozwolić na obchodzenie sankcji". "Stąd moja wizyta, krótka, bo raptem półtoradniowa, ale mam nadzieję, że da przestrzeń do bardziej skuteczniejszych negocjacji już w Brukseli, które prowadzi nasze stałe przedstawicielstwo" - zaznaczył minister ds. UE.