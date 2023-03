Minister ds. UE: cały czas postulujemy dostosowanie sankcji białoruskich do rosyjskich

Cały czas postulujemy dostosowanie sankcji białoruskich do rosyjskich - powiedział PAP minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Dodał, że Polska rozważa podniesienie na posiedzeniu Rady Europejskiej sprawy zaocznych wyroków wobec białoruskich opozycjonistów.

Szynkowski vel Sęk został zapytany przez PAP, czy Polska będzie nalegała na jakieś dodatkowe sankcje wobec Białorusi po tym, kiedy w ostatnich dniach sąd w Mińsku skazał zaocznie liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską i jej współpracownika Pawła Łatuszkę

"Trzeba dostosować sankcje białoruskie do sankcji rosyjskich - to cały czas postulujemy, nie są one prowadzone równolegle i to jest pewien kłopot" - powiedział minister.

Zaznaczył, że lista sankcyjna będzie uzupełniona także m.in. o rosyjskich propagandystów. "Są zbierane dowody i będą dodatkowe osoby znajdowały się na liście sankcyjne" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Pytany, czy Polska będzie podnosić sprawę zaocznych wyroków sądu wobec m.in. Pawła Łatuszki i Swiatłuany Cichanouskiej podczas marcowego szczytu Rady Europejskiej, odpowiedział: "Jest to rzecz, która jest przedmiotem naszej refleksji i dyskusji, czy rzeczywiście ta szczególna sytuacja nie powinna być przedmiotem na najbliższej Radzie Europejskiej".

Radio Swaboda poinformowało w poniedziałek, że sąd w Mińsku skazał na 15 lat więzienia sądzoną zaocznie Swiatłanę Cichanouską. Jej współpracownik - były dyplomata i minister kultury Białorusi Paweł Łatuszka został skazany zaocznie na 18 lat więzienia. Wyroki te zapadły na procesie Cichanouskiej i jej współpracowników; wszyscy oskarżeni są za granicą, a wyroki wydano zaocznie.

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś w rozmowie z PAP w ubiegłym tygodniu poinformował, że Polska "chce szybkiego przyjęcia nowych sankcji wobec Białorusi". "Prace w Brukseli idą w dobrym tempie. Pracujemy z państwami południa Europy, które domagają się derogacji dotyczących kwestii humanitarnych. Z drugiej strony wspieramy Litwę, która sprzeciwia się jakiemukolwiek rozluźnianiu reżimu sankcyjnego wobec Mińska. W ciągu ostatnich kilku dni udało się uzgodnić 90 proc. spornych kwestii technicznych" - powiedział.

Pakiet białoruski - jak przypomniał - zakłada synchronizację ograniczeń z sankcjami nałożonymi na Rosję oraz objęcie restrykcjami nowych sektorów. "Państwa UE chcą szybkiego przyjęcia tego pakietu. Myślę, że to wkrótce się stanie" - powiedział Sadoś.