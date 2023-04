Minister ds. UE: cel majowego szczytu Trójkąta Weimarskiego to mobilizowanie do rozszerzenia UE

Celem majowego szczytu Trójkąta Weimarskiego w Polsce jest mobilizowanie krajów UE do wsparcia procesu rozszerzenia Unii; gościem specjalnym będzie wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna - powiedział w piątek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk podczas briefingu prasowego przed Zamkiem w Kórniku k. Poznania, gdzie odbędzie się 12 maja szczyt, mówił o zbliżającym się wydarzeniu. Polityk poinformował, że na to spotkanie przyjadą ministrowie ds. europejskich z Niemiec i Francji. Gościem specjalnym - jak zapowiedział - będzie wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna.

Szynkowski vel Sęk dodał, że dzień wcześniej, czyli 11 maja odbędzie się spotkanie w pałacu pobliskim Rogalinie. "Spotkamy się, żeby rozpocząć pierwszą z trzech sesji naszego spotkania, ta sesja w Rogalinie będzie poświęcona rozszerzeniu UE o kraje Bałkanów Zachodnich, będziemy dyskutować o tym, co możemy zrobić, żeby sześć krajów Bałkanów Zachodnich mogło liczyć na wsparcie krajów unijnych na ich ścieżce rozszerzeniowej" - zapowiedział Szynkowski vel Sęk.

Podkreślał, że Bałkany Zachodnie to strategiczny region z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. "W głęboko rozumianym polskim interesie jest wspierać integrację tych krajów z UE" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Kolejnego dnia, czyli 12 maja - jak mówił polityk - w Kórniku pod Poznaniem rozpoczną się dwie zasadnicze sesje spotkania ministrów. "Całe spotkanie odbywa się i jest skoncentrowane na kwestiach dotyczących rozszerzenia UE, pierwsze sesja z udziałem pani wicepremier Ukrainy Olhy Stefaniszyny będzie poświęcona rozszerzeniu o kraje Partnerstwa Wschodniego, w szczególności skupiając się na Ukrainie" - przekazał minister ds. UE.

Podkreślił, że Ukraina dzisiaj walczy z rosyjskim najeźdźcą i to jej należy się nasze wsparcie. "Dzisiaj wsparcie dla Ukrainy, także dla członkostwa Ukrainy w UE jest kwestią naszego bezpieczeństwa" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

"Naszym zadaniem jest mobilizować wszystkich w UE, także te największe kraje, z którymi w niektórych kwestiach zdarza nam się różnić, ale naszą odpowiedzialnością polityczną jest to, żeby mobilizować te kraje także do mocnego wsparcia dla rozszerzenia UE i temu będzie poświęcone to spotkanie, taki jest właśnie cel tego spotkania" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk przekazał, że w Kórniku odbędzie się także spotkanie w gronie ministrów państw Trójkąta Weimarskiego poświęcone wyzwaniom instytucjonalnym stojącym przed UE. Zaznaczył, że Polska, a z drugiej strony Niemcy i Francja mają bardzo różne wizje jak powinna wyglądać przyszłość Europy. Podkreślił, że Polska sprzeciwia się "centralistyczno-federalistycznej wizji UE".