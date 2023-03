Minister ds. UE: do końca kwietnia Polska może dostać 1 mld zł z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

Polska otrzymała już ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 1 mld zł - powiedział w poniedziałek w Poznaniu minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Minister przypomniał podczas konferencji prasowej, że 12 maja w podpoznańskim Kórniku odbędzie się spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego z udziałem ukraińskiej wicepremier ds. integracji z UE i NATO Olhi Stefaniszyny; szczyt będzie poświęcony m.in. kwestii rozszerzenia UE.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) służy poprawie bezpieczeństwa i obronności UE, pomaga też chronić pokój poza wspólnotą.

Szynkowski vel Sęk powiedział, że EPF zakłada możliwość refinansowania dla państw członkowskich wydatków związanych z pomocą w dziedzinie obronności; obecnie jest on głównym mechanizmem UE wykorzystywanym dla wsparcie Ukrainy. Jak dodał, Polska w istotny sposób wspiera Ukrainę, przekazując jej m.in. czołgi i amunicję.

"Dzięki decyzjom podjętym na szczycie Rady Europejskiej Polska będzie mogła otrzymać bardzo istotne refinansowanie za poniesione koszty, w związku z wydysponowaniem tego sprzętu. Już w tej chwili Polska otrzymała ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju" - powiedział.

Minister podkreślił, że w kolejnych tygodniach spodziewane jest przekazanie następnych pieniędzy.

"Liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć w kwocie nawet sięgającej 1 mld zł. Docelowo, dzięki decyzjom o zwiększeniu tego funduszu, jest w tej chwili już jasne, że Polska będzie największym jego beneficjentem. Dziś można powiedzieć, że na najbliższe lata mamy zagwarantowane refinansowanie na poziomie 4 mld zł. My cały czas zabiegamy o więcej" - podkreślił Szynkowski vel Sęk.

"To pokazuje, że opłaca się pomagać, opłaca się działać szybko i zdecydowanie, jednocześnie na arenie europejskiej walczyć o to, żeby Polska mogła otrzymać refinansowanie tych środków. To samo robimy w dziedzinie migracji; uważamy, że jeszcze cały czas zaangażowanie instytucji europejskich jest zbyt małe. 200 mln euro, które otrzymaliśmy w tej dziedzinie to jest zbyt mało" - dodał.

Jak zaznaczył, w spotkaniu udział potwierdziła także wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna, odpowiedzialna za integrację europejską.

"Głównym tematem będą kwestie dotyczące rozszerzenia UE, ze szczególnym naciskiem na Ukrainę, ale nie tylko, bo będziemy rozmawiać też o perspektywie europejskiej Mołdawii i krajów Bałkanów Zachodnich" - przekazał minister.

Dodał, że część dyskusji ma być też poświęcona sprawom instytucjonalnym w UE.

Szynkowski vel Sęk powiedział, że trwają przygotowania do drugiej polskiej prezydencji w UE w 2025 roku. W marcu w KPRM prace rozpoczął zespół przygotowujący program prezydencji.

"Chcielibyśmy, by ten program bazował z jednej strony na oczekiwaniach poszczególnych resortów, które zgłaszają najważniejsze tematy do omówienia, z drugiej - mamy świadomość, że zmieniające się dynamicznie wyzwania geopolityczne będą sprawiały, że trzeba będzie ten program dostosowywać" - powiedział.

Minister wskazał, że wśród wiodących tematów polskiej prezydencji powinny się znaleźć m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa energetycznego, poszerzenia UE oraz współpracy transatlantyckiej.