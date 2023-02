Minister ds. UE: liczę, że decyzje Sejmu ws. nowelizacji ustawy o SN przybliżą nas do pozyskania środków z KPO

Liczę, że dziś będzie decyzja Sejmu, aby odrzucić poprawki Senatu do noweli ustawy o SN; następnie też liczę na pozytywną decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, że to przybliży nas do pozyskania środków z KPO - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W środę wieczorem Sejm ma głosować poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które Senat przyjął w ubiegłym tygodniu.

Przed blokiem głosowań minister ds. UE na konferencji prasowej w Sejmie podkreślił, że nowelizacja ma wypełnić tzw. kamienie milowe ws. KPO. "W przestrzeni publicznej od wczoraj funkcjonuje taka informacja, jakoby komisarz Didier Reynders, z którym prowadziłem ustalenia dotyczące tego projektu, zajmował jakieś stanowisko, które zmienia te ustalenia czy też tą ocenę Komisji Europejskiej" - podkreślił Szynkowski vel Sęk. "Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską. Nic takiego nie ma miejsca" - oświadczył.

"Liczę, że dzisiaj (będzie) decyzja Sejmu, aby odrzucić poprawki Senatu (...), a następnie też liczę na pozytywną decyzję pana prezydenta, że to przybliży nas do pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy" - dodał minister.

Jak podkreślił, Komisja Europejska w tej sprawie w sposób nowy - w stosunku do tego o czym wiemy - głosu nie zabierała.

Według Szynkowskiego vel Sęka jeśli przyjęta zostanie ustawa o SN, a także tzw. ustawa wiatrakowa, nie będzie przeszkód, aby złożyć wniosek o wypłatę środków z KPO i pozyskać ważne środki do polskiego budżetu.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia br. Według jej autorów, posłów PiS, ustawa ta ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na KPO. Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Senackie poprawki zakładają zaś m.in. zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych - m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych - do Izby Karnej SN. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafiłyby także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów. Głosowania nad poprawkami Senatu odbędą się w Sejmie w środę po południu.