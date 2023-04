Minister ds. UE: liczę, że nasze argumenty zostaną uwzględnione przez KE i TSUE

Komisja Europejska argumentuje, że środek tymczasowy nałożony przez TSUE w związku procedurami dyscyplinarnymi w sądownictwie cały czas nie został wykonany przez Polskę; liczę jednak, że nasze argumenty zostaną uwzględnione przez KE i TSUE - powiedział w czwartek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W końcu października 2021 r. TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów. W listopadzie ub. roku polski rząd złożył wniosek o wstrzymanie naliczania kar, uzasadniając go m.in. likwidacją Izby Dyscyplinarnej.

Rzecznik KE Christian Wigand powiedział w czwartek w Brukseli, że Komisja dokładnie przeanalizowała argumenty zawarte w piśmie z dnia 3 listopada 2022 r. wysłanym przez polskie władze do Komisji z prośbą o zaprzestanie wezwań do zapłaty.

"W wyniku tej analizy Komisja nadal uważa, że Polska nie wykonała w pełni wyroku (TSUE - PAP). Polska została o tym poinformowana w zeszłym tygodniu w odpowiedzi wysłanej przez komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa. Komisja jest zatem zobowiązana kontynuować swoje wezwania do zapłaty do Rzeczypospolitej Polskiej kar dziennych nałożonych postanowieniem Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 2021 r., tak długo jak wszystkie obowiązki wynikające z postanowienia TSUE z 14 lipca 2021 r. nie zostały rozpatrzone w zadowalający sposób i dopóki wyrok z dnia 27 października 2021 r. nie zostanie uchylony ani zmieniony przez Trybunał Sprawiedliwości" - powiedział Wigand.

O te informacje był pytany w czwartek, w Sejmie, minister ds. UE. "Rzeczywiście Komisja (Europejska) wyraziła swoje stanowisko, w którym argumentuje, że środek tymczasowy nałożony przez Trybunał Sprawiedliwości UE cały czas nie został wykonany" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Jednocześnie - jak mówił - znamy stanowisko Komisji przekazane do TSUE w kwestii innego polskiego wniosku - o ewentualne rozważenie proporcjonalnego obniżenia kar. "To stanowisko (KE) jest takie, że część z tych elementów zostało wykonanych, choć nie wszystkie. Czekamy na rozstrzygnięcie TSUE w tej sprawie" - powiedział minister ds. UE.

Pytany, czego się spodziewa w dalszym dialogu z instytucjami unijnymi, odparł, że "sprawiedliwej decyzji uwzględniającej wysiłki Polski poczynione na rzecz tego, żeby w tym dialogu z instytucjami europejskimi - z jednej strony zachować ramy konstytucyjne, z drugiej strony zrealizować nasze zobowiązania i żeby ten dialog przynosił efektywne, pozytywne rezultaty".

Jak dodał, spodziewał się, że dialog z instytucjami unijnymi nie będzie łatwy na różnych poziomach. "Natomiast liczę, że nasze argumenty będą przez KE, przede wszystkim przez TSUE, w szerszym zakresie uwzględniane" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Wyjaśnił, że jest kilka wniosków Polski będących w toku ws. nałożonych kar. Dodał, że jednym z elementów jest wniosek o zaprzestanie realizacji środka tymczasowego, w związku z tym, że - jak mówił - nie istnieją już przesłanki jego nałożenia. "Ten wniosek KE oceniła krytycznie" - wskazał.

Dodał, że są też wnioski o anulowanie poszczególnych transz kar oraz jest wniosek do TSUE o to, aby proporcjonalnie obniżyć kary.

15 lipca ub. roku weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei uchwalona w styczniu kolejna nowelizacja ustawy o SN, autorstwa PiS, ma - według autorów - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak 10 lutego br. - po tym, jak ustawa trafiła na biurko prezydenta - Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

W opublikowanym kilkanaście dni później wniosku prezydenta Dudy do TK zakwestionowane zostały zasadnicze zapisy nowelizacji o SN, w tym te o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA, a także vacatio legis noweli określona na 21 dni.