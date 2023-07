Minister ds. UE: nie możemy zgodzić się na to, by nasz porządek prawny był rozszczelniany z poziomu europejskiego

Jest dążenie do tego, żeby mówić o tym, że interpretacje przepisów traktatowych mogą przełamywać konstytucję. Nie możemy się na to zgodzić, to by oznaczało, że nasz porządek prawny się rozszczelnia z poziomu europejskiego - powiedział w środę w TV Republika minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła 17 lipca skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce dotycząca orzecznictwa i legitymacji do orzekania Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w środę TSUE.

O sprawę spytano w środę ministra ds. europejskich.

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że to sprawa o charakterze ustrojowym, w której - jak ocenił - polskie władze nie mogą się zgodzić z argumentami KE. "My się tej skargi spodziewaliśmy. Kilka miesięcy temu KE zapowiadała, że taką skargę planuje. Oczywiście przedstawiamy argumenty, przedstawialiśmy je wcześniej, również na forum postępowania przed TSUE będziemy je przedstawiać" - powiedział.

Zaznaczył, że konstytucja jest najwyższym prawem Polski. "I w tej mierze nie ma przestrzeni, żeby argumentować na rzecz tego, że przepisy prawa europejskiego, prawa pierwotnego czyli traktatowego, mogą przełamywać konstytucję. A tu tak naprawdę widzimy, że jest dążenie do tego, żeby mówić o tym, że interpretacje przepisów traktatowych mogą przełamywać konstytucję, to jest krok jeszcze dalej idący. Nie możemy się na to zgodzić, to by oznaczało tak naprawdę, że nasz porządek prawny się rozszczelnia z poziomu europejskiego" - stwierdził Szynkowski vel Sęk.

"Więc będziemy oczywiście walczyć na argumenty przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i szykujemy się na długą walkę, bo perspektywa ostatecznego wyroku w tej sprawie to jest kilkanaście miesięcy, może nawet do dwóch lat" - dodał.

Dopytywany, czy w takiej sprawie można budować międzynarodową koalicję jak np. w sprawie zboża. "Nie tylko można, ale i trzeba taką koalicję budować, natomiast nie w postępowaniu przed TSUE, bo to postępowanie rządzi się swoimi regułami, tam państwa mogą do niego przystąpić w pewnych szczególnych przypadkach, ale to się stosunkowo rzadko zdarza" - odpowiedział.

Według ministra można natomiast budować "koalicję państw rozumiejących zagrożenie, jakie wiąże się z rozlewaniem się kompetencji unijnych na obszary, które nie zostały powierzone traktatami instytucjom europejskim, tylko pozostają w gestii krajowej".

Szynkowski vel Sęk podkreślał, że "normy konstytucyjne krajów nie mogą być przełamywane z poziomu europejskiego". "I będziemy się oczywiście do tego odwoływać" - zapowiedział.

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP. W uzasadnieniu stwierdzono, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Z kolei w wyroku z 7 października 2021 r. TK stwierdził, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś Trybunał Konstytucyjny ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Dodał też, że niezgodny z Konstytucją RP jest przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy unijne uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Minister był też pytany o kwestie pieniędzy z KPO i nowelizacji unijnego budżetu.

"Nie ma pieniędzy z KPO, nie ma nowelizacji unijnego budżetu. Mówię to w sposób bardzo jasny. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pieniądze, co do których mamy prawo je uzyskać, i których nie uzyskujemy przede wszystkim ze względu na działalność totalnej opozycji, fałszowanie wizerunku Polski, gdzie wykonaliśmy olbrzymi wysiłek, by te pieniądze uzyskać - owszem, teraz jeszcze w kontekście uzyskania tej najnowszej transzy tam jest jeszcze kwestia Trybunału Konstytucyjnego i tej oceny projektu ustawy realizującego kompromis z KE w TK. Ale to nie zmienia faktu, że my te pieniądze powinniśmy w Polsce już dawno mieć" - powiedział.

Jak dodał, jeśli dziś KE mówi, że potrzebna jest nowelizacja budżetu, to Polska w tej dyskusji uczestniczy. "Rewizja budżetu jest potrzebna, ale na rewizję budżetu my się możemy zgodzić wtedy, kiedy w tej rewizji będą uwzględnione nasze postulaty i kiedy Polska będzie otrzymywała pieniądze z KPO" - oświadczył.