Minister ds. UE o referendum ws. migrantów: referendum daje bardzo mocny mandat do negocjacji

W polskim porządku konstytucyjnym wola obywateli wyrażona w referendum daje bardzo mocny mandat do negocjacji. Stąd ta idea - podkreślił we wtorek w PR24 minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk odnosząc się do projekt referendum ws. relokacji migrantów.

Minister ds. UE był we wtorek gościem na antenie Polskiego Radia 24. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o referendum ws. relokacji migrantów. "Na tym etapie trzeba powiedzieć, że jesteśmy w pierwszym etapie cyklu legislacyjnego. Trzeba uczynić wszystko, żeby zablokować zakończenie tego cyklu legislacyjnego w kształcie, w którym zaakceptowany by został obowiązkowy mechanizm relokacji migrantów" - podkreślił Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Dlatego Polska i Węgry sprzeciwiają się temu mechanizmowi. Jest też grupa państw sceptycznych, które się wstrzymały w trakcie pierwszego głosowania" - zaznaczył minister.

W jego ocenie w tej fazie procesu legislacyjnego "ważne jest, jakie argumenty mamy na stole". "Musimy być przygotowani i przygotowujemy się jako dyplomacja na wariant skrajnie niekorzystny. Na przykład na wariant, w którym wbrew - naszym zdaniem - procedurom, łamiąc ustalenia Rady Europejskiej z 2018 roku jednak siłowo wprowadza się mechanizm i wówczas pracujemy, żeby dysponować mechanizmami, które pozwolą Polsce wyłączyć się z zastosowania tego mechanizmu, bo nie zamierzamy tego mechanizmu stosować" - powiedział.

"Co może być najsilniejszym argumentem w takiej dyskusji? Odwołanie się do woli własnych obywateli. Pokazanie, że obywatele w referendum wskazali, że nie zgadzają się na wprowadzenie takiego mechanizmu. A w polskim porządku konstytucyjnym wola obywateli wyrażona w referendum daje bardzo mocny mandat do takich negocjacji" - podkreślił.

"Jeżeli wynik referendum będzie jednoznaczny - a wiele na to wskazuje, że obywatele mają w tej sprawie jednoznaczny pogląd - to w trakcie trwającego procesu legislacyjnego nie widzę mocniejszego mandatu dla rządu niż głos referendalny. Stąd ta idea" - wyjaśnił minister ds. UE.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli 8 czerwca stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Stanowisko to będzie podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Liczbę tę ustalono na 30 tys. "Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w komunikacie Rady UE. Oznacza to de facto, jak tłumaczył PAP wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.