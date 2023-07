Minister ds. UE po spotkaniu ws. paktu migracyjnego: wskazaliśmy, które zapisy są groźne i szkodliwe

Wskazaliśmy, które zapisy są groźne i szkodliwe. Wyjaśnialiśmy m.in., że mechanizm relokacji jest obowiązkowy, a wysokość kar i liczba migrantów mogą ulegać zmianie - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk po spotkaniu premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Minister wypowiedział się po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami części klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji migrantów. Na spotkanie przybyli przedstawiciele PiS, Konfederacji i PSL. Politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 odmówili udziału w konsultacjach.

"Nieobecni głosu nie mają i nieobecni na tym spotkaniu również nie mogli wziąć udziału w dyskusji. To puste krzesło przy stole, to prognostyk, co działoby się, gdyby Platforma Obywatelska wygrała wybory i premier ewentualnego rządu PO miałby negocjować w Brukseli ważne dla Polski sprawy. Tam pewnie też mielibyśmy do czynienia z takim pustym krzesłem, a przynajmniej niezabieraniem głosu zgodnego z polską racją stanu" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Jak dodał, spotkanie z przedstawicielami klubów przygotowano po to, by przekazać im informacje na temat projektu rozporządzenia w sprawie podejścia ogólnego, jeśli chodzi o pakt migracyjny. "Te przepisy są niezwykle groźne, szkodliwe i niebezpieczne" - ocenił minister. Według niego, przedstawiciele opozycji nie powinni formułować tez, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

"Słyszałem opinię wyrażoną przez nieobecną na spotkaniu przewodniczącą (koła Polska 2050) Paulinę Henning-Kloskę, że nie ma po co przychodzić na spotkanie, bo rozporządzenie zawiera gwarancje, że Polska mogłaby być wyłączona z mechanizmów relokacji. Nic bardziej mylnego, to jest nieprawda" - podkreślił minister.

Według niego, zgodnie z zapisami rozporządzenia, mechanizm relokacji jest mechanizmem obowiązkowym. "Kto nie wykonuje tego mechanizmu jest zobowiązany do płatności kary" - dodał Szynkowski vel Sęk. "Kara jest w zaleceniach określona obecnie na 20 tys. euro, a liczba migrantów do relokacji na 30 tys. migrantów" - zauważył.

"To jest punkt wyjścia, bardzo jasno rozporządzenie mówi o tym, że komisja może w dowolny sposób podejmować decyzje o zwiększeniu zarówno kwoty kontrybucji finansowej z tytułu niewykonywania mechanizmu, jak i kwoty migrantów, którzy mają być relokowani" - dodał minister.

Jak zaznaczył, tę decyzję komisja podejmuje uznaniowo, oceniając "nacisk migracyjny i okoliczności", a państwa członkowskie nie mają zasadniczego udziału w podejmowaniu tej decyzji.

Szynkowski vel Sęk zwrócił uwagę na kwestię potencjalnego wyłączenia z mechanizmu. Podkreślił, że to wyłączenie może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek państwa członkowskiego, wniosek szeroko uargumentowany i spełniający szereg kryteriów. Po złożeniu takiego potencjalnego wniosku Komisja Europejska oceni, czy zachodzącą przesłanki wyłączające z mechanizmu, czy nie.

"Komisja Europejska swoje zalecenie przekaże Radzie, a Rada podejmie decyzję, czy udziela zezwolenia. Podkreślam słowo zezwolenia, na wyłączenie państwa z mechanizmów, czy tzw. puli solidarnościowej" - wskazał minister.

"Nie mamy do czynienia z żadnym automatycznym wyłączeniem, czy też zaliczeniem uchodźców z Ukrainy w poczet tych, którzy powinni być uwzględnieni w kontekście wyłączenia Polski z mechanizmu. Mamy do czynienia z możliwością, gdzie Polska czy każdy inny kraj członkowski, może taki wniosek złożyć, a Rada ostatecznie zdecyduje" - dodał.

Minister relacjonował, że podczas spotkania zwrócił także uwagę na aspekt, który umyka w dyskusji publicznej, a mianowicie zapisu w preambule. Wskazał, że zapis sformułowany preambule mówi o tym, że komisja zaproponuje tzw. pulę solidarnościową i kary, a szczegóły powinny być poufne do czasu zaakceptowania i wydania aktu wykonawczego przez Radę.

"To rzecz, można powiedzieć, bezprecedensowa. Trudno sobie wyobrazić, by w jakimkolwiek akcie prawnym w Polsce został zawarty zapis, że po to, by proces legislacyjny mógł przebiec sprawnie, to pewien element tego procesu celowo się utajnia" - dodał.

Szynkowski vel Sęk relacjonował też, że podczas spotkania apelowano o to, by senatorowie PSL wycofali się z poparcia uchwały Senatu, w którym zaproponowano wsparcie dla rozwiązań zaproponowanych w pakcie migracyjnym.

"Liczymy na refleksję. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby w trakcie procesu legislacyjnego tego rodzaju uchwała wsparła rozwiązania, które są dla Polski niekorzystne. Co więcej, to sygnał dla instytucji europejskiej, że jedna z izb polskiego parlamentu jest usatysfakcjonowana tymi rozwiązaniami. Te rozwiązania są dla Polski groźne i szkodliwe" - zaznaczył.

30 czerwca po szczycie UE w Brukseli premier Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 r. ws. relokacji Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018.

Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 r. mówią, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".